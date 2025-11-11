Lütfü Savaş Vazgeçmiyor: İstinaftan 'Mutlak Butlan' İstedi

Eski Hayat Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP’nin önceki kurultay delegeleri CHP'nin 38. Kurultayı'nın iptali davası için istinaf sürecini başlattı. Başvuruda istinaftan 'mutlak butlan' talep edildi.

Eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş ve beraberindeki önceki CHP kurultay delegeleri, Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) 38. Kurultayı'na ilişkin dava hakkında verdiği "iptal davasının konusuz kaldığına" ilişkin kararı istinafa taşındı.

Sözcü gazetesinde yer alan habere göre, gerekçeli kararın açıklanmasının ardından davacılar bir kez daha harekete geçti.

'MUTLAK BUTLAN' İSTEDİLER

Davacıların avukatı İstinaf Mahkemesi'ne gönderilmek üzere 42. Asliye Hukuk Mahkemesi'ne dilekçesini sundu.

Dilekçede Kılıçdaroğlu'nun göreve iadesi talep edilirken; kurultayın mutlak butlanla batıl olduğunun tespitiyle yapıldığı tarihten itibaren iptali istendi.

GEREKÇE AÇIKLANDI

Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi, CHP'nin 4-5 Kasım 2023'te yapılan 38. Olağan Kurultayı'nın iptali davasında verdiği davanın "konusuz kalması" sebebiyle "karar verilmesine yer olmadığına" dair hükmün gerekçesini açıkladı.

Kararın gerekçesinde, Siyasi Partiler Kanunu uyarınca Yüksek Seçim Kurulu denetiminde, Çankaya ve Sarıyer İlçe Seçim Kurullarının onayıyla 24 Eylül'de CHP İstanbul Olağanüstü İl Kongresi'nin ve 21 Eylül'de ise CHP 22. Olağanüstü Kurultayı'nın gerçekleştirildiği anımsatıldı.

Bu yeni kongrelerde il başkanlarının, parti genel başkanının, parti meclisi ve yüksek disiplin kurulu üyelerinin seçimlerinin yapılıp sonuçlarının tasdik edildiği belirtilen kararda, iptali istenen eski kurultay ve kongreler için "hukuki yarar" kalmadığını kaydedildi.

Kararda bazı davacıların dava açma ehliyetinin bulunmadığı, Lütfü Savaş ve Yılmaz Özkanat’ın farklı tarihlerde partiden ihraç edildiği kaydedildi.

Lütfü Savaş'tan Flaş Hamle! CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nın İptaline İlişkin Davanın Kararı İstinaf'a TaşındıLütfü Savaş'tan Flaş Hamle! CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nın İptaline İlişkin Davanın Kararı İstinaf'a TaşındıGüncel

Kaynak: Sözcü

