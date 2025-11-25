'Sahte Satılık Ev İlanı' ile 3 Milyon Liralık Vurgun! Rezidansta Şok Baskın
İstanbul Sarıyer'de 'sahte satılık ev ilanları' ile yaklaşık 3 milyon liralık vurgun yapan 6 zanlı, bir rezidansa düzenlenen operasyonla yakalandı. Şüpheliler tutuklandı.
İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, F.C. ve arkadaşlarının Maslak Mahallesi'ndeki bir rezidanstan vatandaşları arayarak dolandırıcılık yaptığı yönündeki ihbar üzerine çalışma başlattı.
3 MİLYON LİRALIK VURGUN
Şüphelilerin, dijital satış uygulamaları üzerinden açtıkları sahte ev satışı ilanlarıyla mağdurlardan para aldıklarını tespit eden ekipler, vatandaşların toplam 2 milyon 900 bin lira dolandırıldığını belirledi.
REZİDANSTA YAKALANDILAR
Ekipler, 20 Kasım'da Maslak'taki rezidansa düzenledikleri operasyonda 6 zanlıyı yakaladı.
Adreste yapılan aramada, 14 cep telefonu, 20 SIM kart, 2 dizüstü bilgisayar, internet sağlayıcı ve içerisinde çok sayıda iletişim numarası bulunan ajanda ele geçirildi.
Dolandırıcılık Büro Amirliğindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 6 şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Kaynak: AA