'Sahte Satılık Ev İlanı' ile 3 Milyon Liralık Vurgun! Rezidansta Şok Baskın

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, F.C. ve arkadaşlarının Maslak Mahallesi'ndeki bir rezidanstan vatandaşları arayarak dolandırıcılık yaptığı yönündeki ihbar üzerine çalışma başlattı.

3 MİLYON LİRALIK VURGUN

Şüphelilerin, dijital satış uygulamaları üzerinden açtıkları sahte ev satışı ilanlarıyla mağdurlardan para aldıklarını tespit eden ekipler, vatandaşların toplam 2 milyon 900 bin lira dolandırıldığını belirledi.

REZİDANSTA YAKALANDILAR

Ekipler, 20 Kasım'da Maslak'taki rezidansa düzenledikleri operasyonda 6 zanlıyı yakaladı.

Adreste yapılan aramada, 14 cep telefonu, 20 SIM kart, 2 dizüstü bilgisayar, internet sağlayıcı ve içerisinde çok sayıda iletişim numarası bulunan ajanda ele geçirildi.

Dolandırıcılık Büro Amirliğindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 6 şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: AA