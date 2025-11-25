'Sahte Satılık Ev İlanı' ile 3 Milyon Liralık Vurgun! Rezidansta Şok Baskın

İstanbul Sarıyer'de 'sahte satılık ev ilanları' ile yaklaşık 3 milyon liralık vurgun yapan 6 zanlı, bir rezidansa düzenlenen operasyonla yakalandı. Şüpheliler tutuklandı.

'Sahte Satılık Ev İlanı' ile 3 Milyon Liralık Vurgun! Rezidansta Şok Baskın
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, F.C. ve arkadaşlarının Maslak Mahallesi'ndeki bir rezidanstan vatandaşları arayarak dolandırıcılık yaptığı yönündeki ihbar üzerine çalışma başlattı.

3 MİLYON LİRALIK VURGUN

Şüphelilerin, dijital satış uygulamaları üzerinden açtıkları sahte ev satışı ilanlarıyla mağdurlardan para aldıklarını tespit eden ekipler, vatandaşların toplam 2 milyon 900 bin lira dolandırıldığını belirledi.

REZİDANSTA YAKALANDILAR

Ekipler, 20 Kasım'da Maslak'taki rezidansa düzenledikleri operasyonda 6 zanlıyı yakaladı.

Adreste yapılan aramada, 14 cep telefonu, 20 SIM kart, 2 dizüstü bilgisayar, internet sağlayıcı ve içerisinde çok sayıda iletişim numarası bulunan ajanda ele geçirildi.

Dolandırıcılık Büro Amirliğindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 6 şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Altın Kaçakçılığı Şebekesi Çökertildi! 100 Milyar Liralık Vurgun...Altın Kaçakçılığı Şebekesi Çökertildi! 100 Milyar Liralık Vurgun...Güncel

Kaynak: AA

Etiketler
dolandırıcılık İstanbul
İBB İddianamesi Kabul Edildi! İBB İddianamesi Kabul Edildi!
Fenerbahçe’de Beklenmedik Deprem! Tedesco’nun Çıkacağı Son Maçı Açıkladı: İşte Yerine Gelecek O İsim… Çıkacağı Son Maçı Açıkladı! İşte Yerine Gelecek İsim
TFF’den Galatasaray’a Soğuk Duş! Hacıosmanoğlu’ndan Taraftarı Çıldırtan Karar: Tepki Üstüne Tepki Yağıyor TFF'den Çıldırtan Karar! Tepki Üstüne Tepki Yağıyor
Canan Karatay'ın Acı Günü... 46 Yıllık Eşini Kaybetti Canan Karatay'ın Acı Günü... 46 Yıllık Eşini Kaybetti
ÇOK OKUNANLAR
Elektrik Faturalarında Yeni Tarife Sistemi: 1 Ocak İtibariyle Devrede! Bu Kişiler Muaf Olacak Elektrik Faturalarında Yeni Tarife Sistemi: 1 Ocak İtibariyle Devrede! Bu Kişiler Muaf Olacak
Paybull Elektronik Para’ya Operasyon! Çok Sayıda Gözaltı Paybull Elektronik Para’ya Operasyon! Çok Sayıda Gözaltı
Mardin'de Kan Donduran Olay! Aynı Aileden 3 Kişi Evlerinde Ölü Bulundu Aynı Aileden 3 Kişi Evlerinde Ölü Bulundu
Komisyonun İmralı Ziyaretine Bahçeli’den İlk Yorum: 'En Ciddi Muhataplarından Biri İmralı' 'En Ciddi Muhataplarından Biri İmralı'dır'
Valilik Duyurdu: İstanbul'da Bazı Metro İstasyonları Kapalı Olacak! Taksim Metrosu Neden Kapalı, ne Zaman Açılacak? İstanbul Valiliği Duyurdu: İstanbul'da Bazı Metro İstasyonları Kapalı Olacak