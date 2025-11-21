Altın Kaçakçılığı Şebekesi Çökertildi! 100 Milyar Liralık Vurgun...

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İstanbul’da altın ve kıymetli maden ticaretinde kota ve mevzuat dışı işlemler yaparak yaklaşık 100 milyar lira kamu zararına yol açtığı iddia edilen suç örgütüne operasyon düzenlendi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 23 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edildi. 20 kişinin tutuklanmasına, 3 kişininse adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verildi.

TONLARCA ALTIN VE GÜMÜŞ...

Başsavcılığın açıklamasına göre şüphelilerin, ikinci ve üçüncü kişiler adına kurdukları şirketler üzerinden Dahilde İşleme Rejimi kapsamında tonlarca altın ve gümüş ithal ettiği, ancak bu ürünlerin büyük bölümünü mevzuata aykırı şekilde yurt dışına çıkarmadığı tespit edildi. Soruşturma, ithalat ve ihracat süreçlerinde sahte belgeler, yanıltıcı beyanlar ve pirinç levha ya da imitasyon altın kullanılarak yapılan büyük çaplı dolandırıcılığı da ortaya çıkardı. Suçtan elde edildiği değerlendirilen mal varlıklarına da el konuldu.

Kaynak: AA