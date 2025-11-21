Altın Kaçakçılığı Şebekesi Çökertildi! 100 Milyar Liralık Vurgun...

Altın ve kıymetli maden ticaretinde kota dışı işlemlerle devleti 100 milyar lira zarara uğrattığı belirlenen şebeke çökertildi. Operasyonda 20 şüpheli tutuklanırken, şirketlerin sahte belgelerle tonlarca altını sisteme soktuğu tespit edildi.

Son Güncelleme:
Altın Kaçakçılığı Şebekesi Çökertildi! 100 Milyar Liralık Vurgun...
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İstanbul’da altın ve kıymetli maden ticaretinde kota ve mevzuat dışı işlemler yaparak yaklaşık 100 milyar lira kamu zararına yol açtığı iddia edilen suç örgütüne operasyon düzenlendi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 23 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edildi. 20 kişinin tutuklanmasına, 3 kişininse adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verildi.

TONLARCA ALTIN VE GÜMÜŞ...

Başsavcılığın açıklamasına göre şüphelilerin, ikinci ve üçüncü kişiler adına kurdukları şirketler üzerinden Dahilde İşleme Rejimi kapsamında tonlarca altın ve gümüş ithal ettiği, ancak bu ürünlerin büyük bölümünü mevzuata aykırı şekilde yurt dışına çıkarmadığı tespit edildi. Soruşturma, ithalat ve ihracat süreçlerinde sahte belgeler, yanıltıcı beyanlar ve pirinç levha ya da imitasyon altın kullanılarak yapılan büyük çaplı dolandırıcılığı da ortaya çıkardı. Suçtan elde edildiği değerlendirilen mal varlıklarına da el konuldu.

Balıklı Rum Hastanesi'nde Sahte Reçete Operasyonu: 112 Milyon TL'lik Vurgun! Aralarında Profesör de VarBalıklı Rum Hastanesi'nde Sahte Reçete Operasyonu: 112 Milyon TL'lik Vurgun! Aralarında Profesör de VarGüncel

29 İlde 'Fal ve Büyü' Operasyonu! Tehdit, Şantaj ve Milyonluk Vurgun29 İlde 'Fal ve Büyü' Operasyonu! Tehdit, Şantaj ve Milyonluk VurgunGüncel

Dev Dolandırıcılık Ağı Çökertildi! Milyonluk Vurgun Ortaya ÇıktıDev Dolandırıcılık Ağı Çökertildi! Milyonluk Vurgun Ortaya ÇıktıGüncel

Kaynak: AA

Etiketler
Altın
Son Güncelleme:
TFF’den Galatasaray’a Soğuk Duş! Hacıosmanoğlu’ndan Taraftarı Çıldırtan Karar: Tepki Üstüne Tepki Yağıyor TFF'den Çıldırtan Karar! Tepki Üstüne Tepki Yağıyor
Kullanıcılar Erişemiyor... X Çöktü mü? Kullanıcılar Erişemiyor... X Çöktü mü?
Icardi Galatasaray'dan Ayrılacak Mı? Beklenen Resmi Açıklama Geldi: Okan Buruk... Takımdan Ayrılıyor Mu? Resmi Açıklama Geldi
Ünlü İş İnsanının Evi Soyuldu! Milyonluk Saatler ve Tarihi Plaket Çalındı Ünlü İş İnsanının Evi Soyuldu!
ÇOK OKUNANLAR
Bahis Soruşturması Derinleşiyor! Batuhan Karadeniz ve Fedlan Kılıçaslan'a Kırmızı Bülten! Batuhan Karadeniz ve Fedlan Kılıçaslan'a Kırmızı Bülten!
25 Kişinin Zehirlendiği Restoran 'Sabıkalı' Çıktı! 25 Kişinin Zehirlendiği Restoran 'Sabıkalı' Çıktı!
Karar Çıktı! Süreç Komisyonu İmralı'ya Gidiyor Süreç Komisyonu İmralı'ya Gidiyor
CHP'den İmralı Kararı! 'Üye Vermeyi Doğru Bulmuyoruz' CHP'den Flaş İmralı Kararı!
Bursa’da Akılalmaz Olay: Güpegündüz Cinsel Saldırı! Genç Kadının Zorla Kıyafetlerini Çıkarmaya Çalıştı! O Anlar Kamerada Güpegündüz Cinsel Saldırı! Genç Kadının Zorla Kıyafetlerini Çıkarmaya Çalıştı! O Anlar Kamerada