Kocaeli Açıklarında Alarm! 2 Tanker Gemisinde Patlama

Kocaeli’nin Kandıra ilçesine bağlı Kefken açıklarında, Rusya’nın Novoroski Limanı’na seyreden KAIROS adlı 274 metrelik tanker gemisinde büyük bir patlama ve yangın meydana geldi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. KAIROS alarmının hemen ardından, Karadeniz’de 35 deniz mili açıkta seyreden VIRAT adlı tanker de 'isabet aldığına' dair uyarı gönderdi.

MÜRETTEBATIN DURUMU İYİ

Denizcilik Genel Müdürlüğü'nden şöyle bir açıklama geldi: "VIRAT isimli tanker isabet aldığını bildirmiştir. Bölgeye kurtarma unsurları yönlendirilmiştir. 20 kişilik mürettebatın durumu iyi, makine dairesinde yoğun duman tespit edilmiştir.” Denizcilik Genel Müdürlüğü, yangınla ilgili ilk açıklamasında şu bilgiyi paylaşmıştı: "Rusya’nın Novoroski limanına seyreden boş KAIROS tankeri, kıyılarımızdan 28 mil açıkta, dışarıdan bir etkiyle yangın çıktığı ihbarı alınmış olup, gemideki 25 personelin durumu iyidir, denizcilerin tahliyesi için bölgeye kurtarma unsurlarımız sevk edilmiş, süreç takip edilmektedir."

MAYIN İDDİASI

Bu arada Reuters, KAIROS tankerinin mayına çarpmış olabileceğini ve gemide batma riski bulunduğunu yazdı.

BİR AÇIKLAMA DA BAKANLIKTAN

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, KAIROS tankerinin Mısır’dan Rusya’ya seyir halindeyken Karadeniz’in ortalarında bir patlama yaşadığını doğruladı. KEGM-9, KEGM-10, KURTARMA-12 ve Nene Hatun Acil Müdahale Gemisi hızla bölgeye yönlendirildi. Gemideki 25 mürettebat KEGM-10 botu tarafından sağlıklı şekilde tahliye edildi.

Kaynak: AA