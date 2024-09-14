Erden Timur, Fatih Altaylı'yı Kadroya Kattı

Galatasaray'ın eski başkanvekili Erden Timur'un sahibi olduğu Forbes Türkiye, yazar kadrosuna gazeteci Fatih Altaylı'yı da ekledi. Altaylı'nın katılımı, 'Galatasaray içi muhalefet Forbes'te birleşiyor' yorumlarını da beraberinde getirdi.

Amerikan iş ve ekonomi dergisi Forbes, 2020 yılında Türkiye'deki yayınını durdurmuştu. Mart ayında iş insanı Erden Timur, derginin Türkiye lisansını yeniden alarak TMR Yayıncılık bünyesinde yayınlamaya başladı.

HAZİRAN'DA SATIN ALDI

Forbes Türkiye'nin ilk sayısı Haziran 2024'te çıktı ve aylık olarak yayınlanmaya devam ediyor.

Forbes Türkiye, bugün yaptığı duyuruda gazeteci Fatih Altaylı'nın dergide yazacağını açıkladı.

Paylaşımda, "Türk medyasının usta ismi, güçlü ve eğilmez kalemi Fatih Altaylı, Ekim sayısından itibaren Forbes Türkiye'de" denildi. Son dönemde Fatih Altaylı ve Erden Timur'un isimleri, Galatasaray içerisindeki tartışmalarda sıkça birlikte anılıyordu. Eski Galatasaray Başkanvekili olan Erden Timur, yeni yönetimde yer almamış ve görevlerinden istifa etmişti.

MUHALEFET BİRLEŞİYOR

Galatasaray Genel Kurul üyesi olan Fatih Altaylı ise uzun süredir Dursun Özbek yönetimine muhalefet ediyordu. Altaylı, son olarak yönetim kurulunda deprem yaratan ve Ali Yüce'nin istifasına neden olan karaborsa bilet iddialarını gündeme getirmişti.