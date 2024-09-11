Evden Kaçan Eşini Aramak İçin Müge Anlı'ya Çıkan Adamın Jigolo Olduğu Ortaya Çıktı

Müge Anlı'nın programı yine absürt bir olaya sahne oldu. Abdülhalim adlı adam, evi terk eden karısını, sosyal medyada tanıştığı sevgilisi Seher'le aramak için canlı yayına çıktı. Adamın jigolo olduğu gerçeği de canlı yayın sırsında ortaya çıktı.

ATV'de yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert adlı programa katılan Abdülhalim, fuhuş yaptığı için karısının evi terk ettiğini ve onu bulmak istediğini söyleyerek Müge Anlı’nın programına katıldı. Karısını aramak için geldiği programa ise sosyal medyadan tanıştığı sevgilisi Seher’le çıkması izleyenleri şaşırttı.

KARŞILIĞINDA PARA VE ET ALMIŞ

Abdülhalim, programda sosyal medya üzerinden kadınlarla tanışıp buluştuğunu anlatırken kadınlarla peynir, zeytin, yaprak ve para karşılığı vakit geçirdiğini açıkladı. Birlikte geldiği sevgilisi Seher'den de para ve et aldığını açıkladı.

Jigololuk yapan Abdülhalim bu işi yaptığından karısının haberi olduğunun da altını çizdi. Sevgilisi Abdülhalim için karısı Leyla'ya gelmesi için çağrı yapan Seher tüm stüdyoyu şaşırtırken, Abdülhalim ve Seher'in imam nikahı kıydığı ortaya çıktı.