"Film-San Sinema ve Dizi Ödülleri" Sahiplerini Buldu

Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda gerçekleştirilen ve sunuculuğunu Film-San Genel Müdürü Kıvanç Terzioğlu ile Film-San Başkan Yardımcısı Meral Konrat'ın üstlendiği törenin açılışında konuşan Film-San Yönetim Kurulu Başkanı Engin Çağlar, vakıf adına ödül töreni düzenlenmesine ilişkin, "Bizden önceki yönetimler böyle bir şey düşünmemiş ama benim başkanlığımda ilk defa bunu yapıyoruz. Burada bu kadar sıcak ve samimi bir ortam kuracağımızı hiç tahmin etmezdim. Biz her şeyi yapmaya muktediriz, çünkü arkamızda Türk halkı var." dedi.

Çağlar, "Vakfın kuruluşundan bu yana faalim. Bu yıl başkanlıkta dokuzuncu senem ve bu vakıfta en uzun süre başkanlık yapan benim. Seneye belki bir ara oluruz veya olamayız, bilinmez fakat benden sonra gelecek olan arkadaşlar eminim bu vakfı daha ileri götürecektir." temennisinde bulundu.

Törene katılan Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney ise Film-San'ın 49 yıl sonra ilk kez sinema ve dizi ödülleri düzenlemesini anlamlı bulduğunu kaydetti ve "Beyoğlu Belediyesi olarak bu gecenin bir parçası olmak bizim için ayrıca önemli. Çünkü Beyoğlu, ülkemizde kültürün, sanatın, kalbi ve başkentidir. Sinemadan tiyatroya pek çok sanat eseri Beyoğlu'nda üretilmiştir. Beyoğlu'nda set kurulmamış sokağımız yok denecek kadar azdır." ifadesini kullandı.

Film-San ödüllerini Beyoğlu Belediyesi'nin desteğiyle tasarlayan Berke Uysal'a teşekkürlerini sunan Güney, "İki ayrı sanat disiplini olan heykel ve beyaz perdeyi bu şekilde buluşturmak zaten sanatın merkezi olan Beyoğlu'na yakışırdı. Tüm sanatçılarımıza ve yönetmenlerimize, ülkemizde sanatın ilerlemesi için gösterdiğiniz çaba ve verdiğiniz emek için yürek dolusu teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Konuşmaların ardından ödül törenine geçildi ve 2023-2024'ün "En İyi Sosyal Sorumluluk Filmi Ödülü", TBMM'deki engelli milletvekili Serkan Bayram'ın hayatının anlatıldığı "Buğday Tanesi" filmine verildi.

Film adına ödülü alan Milletvekili Bayram, engelli insanların devlet kademesinde ve siyasette daha fazla yer almaları için çalışmalarını sürdüreceklerini belirtti ve Film-San Vakfı'na 34 bin lira bağışta bulunduğunu açıkladı.

"Film-San Vefa ve Onur Ödülü" ise bu yıl hayatını kaybeden Ayla Algan ile Türker İnanoğlu adına yakınlarına verildi.

"Film-San Onur Ödülü"ne de Hülya Koçyiğit ve Serdar Gökhan değer görüldü. Gökhan'ın ödülünü Murat Özen alırken Koçyiğit'e ödülünü, vakfın başkanı Engin Çağlar takdim etti.

"En İyi Dizi" ödülünü "Kızıl Goncalar" alırken, "Kudüs Fatihi: Selahattin Eyyübi" dizisinden İlker Ezgün "En İyi Dizi Kurgu", "Yalı Çapkını" dizisinden Güldiyar Tanrıdağlı "En İyi Dizi Müzik", "İnci Taneleri" dizisinden Yılmaz Erdoğan "En İyi Dizi Senaryo", "Kuruluş Osman" dizisinden Efe Kubilay "En İyi Dizi Görüntü Yönetmeni", "Kızılcık Şerbeti" dizisinden Hakan Kırvavaç (Ketche) "En İyi Dizi Yönetmeni", "Yargı" dizisinden Uğur Polat "En İyi Dizi Yardımcı Erkek Oyuncu", "Bahar" dizisinden Hatice Aslan "En İyi Dizi Yardımcı Kadın Oyuncu", "Kızıl Goncalar" dizisinden Mert Yazıcıoğlu "En İyi Dizi Erkek Oyuncu", "Bahar" dizisinden Demet Evgar "En İyi Dizi Kadın Oyuncu", "Safir" dizisinden Efe Taşdelen "Umut Veren Erkek Oyuncu", "Kızıl Goncalar dizisinden Mina Demirtaş ve Nefise Esma Yılmaz da "Umut Veren Kadın Oyuncu" ödüllerine layık görüldü.

Film-San Dijital Ödülleri kapsamında "En İyi Dijital Dizi" ödülünü "Erşan Kuneri" ve "Kulüp" kazanırken "En İyi Dijital Dizi Kadın Oyuncu" ödülünü "Erşan Kuneri" dizisinden Ezgi Mola ve Merve Dizdar ile "Kimler Geldi Kimler Geçti" dizisinden Serenay Sarıkaya, "En İyi Dijital Dizi Erkek Oyuncu" ödülünü "Terzi" dizisinden Çağatay Ulusoy ve Salih Bademci, "En İyi Dijital Sinema Filmi" ödülünü "İstanbul İçin Son Çağrı", "En İyi Dijital Sinema Kadın Oyuncu" ödülünü "İstanbul İçin Son Çağrı" filminden Beren Saat, "En İyi Dijital Sinema Erkek Oyuncu" ödülünü ise "İstanbul İçin Son Çağrı" filminden Kıvanç Tatlıtuğ aldı.

Film-San Sinema Ödülleri kapsamında "En İyi Sinema Filmi" ödülü "Kuru Otlar Üstüne" filmine, "En İyi Kurgu" ödülü "Son Akşam Yemeği" filmiyle Lewq'a, "İyi Sinema Müzik" ödülü "Atatürk" ve "Atatürk 2" filmiyle Batu Şener'e, "En İyi Sinema Senaryo" ödülü "Atatürk" ve "Atatürk 2" filmiyle Necati Şahin'e, "En İyi Sinema Görüntü Yönetmeni" ödülü "Son Akşam Yemeği" filmiyle Veli Kuzlu'ya, "En İyi Sinema Yönetmen" ödülü "Kuru Otlar Üstüne" filmiyle Nuri Bilge Ceylan'a, "En İyi Yardımcı Rolde Erkek Oyuncu" ödülü "Cadı" filminden Cengiz Orhonlu'ya, "En İyi Yardımcı Rolde Kadın Oyuncu" ödülü "Son Akşam Yemeği" filminden Yasemin Baştan'a, "En İyi Erkek Oyuncu" ödülü "Son Akşam Yemeği" filminden Onur Tuna ile "Atatürk" ve "Atatürk 2" filmlerinden Aras Bulut İynemli'ye, "En İyi Kadın Oyuncu" ödülü ise "Lohusa" filminden Gupse Özay'a takdim edildi.

Kaynak: AA