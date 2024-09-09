Kara Ağaç Destanı'nın 2. Sezonunda Her Şey Sil Baştan

Kara Ağaç’ta hiçbir şey eskisi gibi olmayacak… ‘Kara Ağaç Destanı’ ikinci sezonuyla 13 Eylül Cuma akşamı TRT 1’de başlıyor…

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Kara Ağaç Destanı'nın 2. Sezonunda Her Şey Sil Baştan

TRT 1’in geçtiğimiz sezon milyonları ekranlara kilitleyen dizisi ‘Kara Ağaç Destanı’nın ikinci sezon yayın tarihi belli oldu.

Suların durulmadığı ilk sezonun ardından, merakla beklenen yeni bölüm 13 Eylül Cuma akşamı izleyiciyle buluşacak.


Dengelerin değiştiği ve artık hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağı diziden yayınlanan tanıtım heyecan dozunu yükseltti.

Gerçekleri öğrenen Ömer, herkesle tek tek yüzleşmenin peşine düşerken, yıllardır koruduğu itibarını kaybetme korkusu yaşayan Celal Ağa’nın neler yapacağı büyük merak konusu.

Kara Ağaç’ın menfaati için ortak bir karar alan Celal Ağa ile Ömer, gerçeklerin ortaya çıkmasından sonra ne yapacak?


Ömer ve Sultan’ın aşkı karşılarına çıkan engellere dayanabilecek mi? Tüm sorular, Kara Ağaç Destanı’nın yeni sezonunda cevap bulacak.

Kara Ağaç Destanı’nın yapımcılığını Hasan Karul üstlenirken, yönetmen koltuğunda Cem Akyoldaş oturuyor.

‘Kara Ağaç Destanı, yeni sezon ilk bölümüyle 13 Eylül Cuma TRT 1’de.

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