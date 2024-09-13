Erkan Tan A Haber’den İstifa Etti

AKP‘ye yakınlığı ile bilinen A Haber’in sabah haberleri spikeri Erkan Tan istifa etti. “Ver Mehter’i” diyerek stüdyoda Mehter Marşı çaldıran Erkan Tan yaptığı açıklamada, “Çok sevsen bile bırakıp gitmek hayatın cilvesi” diyerek istifasını duyurdu.

Televizyon ekranında sık sık AKP muhalifi siyasetçi ve gazetecilere hakaret eden, hedef gösteren; 31 Mart 2019 seçimi öncesi adaylığı döneminde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na “oğlum” diye hitap ettiği için 2 aylık izne gönderilen Erkan Tan, istifasını açıkladı.

Tan açıklamasında, “Erkan Tan’ın açıklaması şöyle: “Burası a haber… Saat oluyor dokuz, Bundan sonra artık biz yokuz… Yayını, arkadaşlarımıza devrediyor, huzurlarınızdan ayrılıyoruz… ALLAH’a emanet olunuz…” 9 yıl boyunca, hafta içi her sabah sizlere böyle veda ediyorduk. Evladım gibi sevdiğim, ailem, canım, ciğerim, ruhum olan a haber televizyonundan ayrılma vakti geldi, istifa ettim, hal böyle icap etti… Çok sevsen bile bırakıp gitmek, hayatın bir cilvesi… a haber mensupları, lütfen haklarınızı helal ediniz, hepinize yüce ALLAH’tan sağlıklı ve hayırlı ömür, başarılar diliyorum, a haberi ve sizleri ALLAH’a emanet ediyorum… Bundan sonra da elbette safımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki Cumhur İttifakı olur… Duamız da belli, sevdamız da belli VER MEHTERİ… İnna Lillâhi ve İnnâ İleyhi Raciûn; sahibimiz olan ALLAH, bakalım ne eyler…? Neylerse güzel eyler” ifadelerini kullandı.