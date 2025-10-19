Fenerbahçe-Karagümrük Maçının 11'leri Belli Oldu

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Süper Lig’in 9. haftasında Fenerbahçe, Karagümrük'ü ağırlayacak. Saat 20.00’de Chobani Stadyumu’nda oynanacak karşılaşmayı Ali Şansalan yönetecek. VAR’da ise Erkan Engin yer alacak. Karşılaşmadan önce ilk 11'ler de belli oldu.

Fenerbahçe: Tarık, Levent, Semedo, Çağlar, Oosterwolde, Alvarez, İsmail, Nene, Asensio, Talisca, Kerem.

Karagümrük: Grbic, Roco, Kranevitter, Atakan, Johnson, Fofana, Tiago, Larsson, Balkovec, Serginho, Anıl.

FENERBAHÇE'DE 7 EKSİK

Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları süren kaleciler Ederson ve İrfan Can Eğribayat ile Jhon Duran ve Mert Hakan Yandaş kadroda yok. Ayrıca sarı kart cezalısı Milan Skriniar ile kadro dışı kalan İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun da Karagümrük karşısında forma giyemeyecek.