Fenerbahçe, Evinde Hata Yapmadı! Talisca ve Asensio Sahnede

Fenerbahçe, Karagümrük karşısında ilk yarıda bulduğu gollerle sahadan galibiyetle ayrıldı. Talisca penaltıdan gol perdesini açtı, Asensio kapattı.

Fenerbahçe, Evinde Hata Yapmadı! Talisca ve Asensio Sahnede
Fenerbahçe, Süper Lig’in 9. haftasında sahasında konuk ettiği Fatih Karagümrük’ü Talisca ve Asensio’nun golleriyle 2-1 mağlup etti. Maçın ilk dakikalarından itibaren oyunu domine eden sarı-lacivertliler, topu dolaştırarak boşluk aradı. Aradığı golü 23. dakikada buldu. VAR incelemesinin ardından kazanılan penaltıyı Talisca soğukkanlı bir vuruşla ağlara gönderdi. Fenerbahçe ikinci golü 41. dakikada buldu. Kerem’in soldan taşıdığı topu Asensio düzgün bir vuruşla filelerle buluşturdu.

KARAGÜMRÜK'ÜN BASKISI YETMEDİ

İkinci yarıda Karagümrük daha cesur oynadı. 59. dakikada Serginho farkı bire indirdi, ancak devamında Balkovec’in 83'üncü dakikada kırmızı kartı görmesi konuk ekibin dengesini bozdu. Fenerbahçe oyunu kontrol etti, net fırsatları değerlendiremese de skoru korumayı başardı. Bu sonuçla Fenerbahçe puanını 19’a yükseltti. Ligin son sırasındaki Karagümrük de 3 puanda kaldı.

