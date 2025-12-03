Emre Belözoğlu Süper Lig'e Geri Dönüyor! İşte Yeni Takımı...

Süper Lig'de art arda gelen mağlubiyetlerin arkasından Kasımpaşa, teknik direktör Şota Arveladze ile yollarını ayırdı. Yeni teknik direktör içinise Emre Belözoğlu ile görüşmelere başlandığı ve ciddi ilerleme katedildiği öğrenildi.

Emre Belözoğlu Süper Lig'e Geri Dönüyor! İşte Yeni Takımı...
Şampiyonluk yarışında çekişme yaşanan Süper Lig’de bu sezon bu yarışa katılamayan ve beklenen performansı veremeyen Kasımpaşa’da teknik direktör Şota Arveladze ile yollar ayrılıyor. İstanbullu ekip, ligde son oynadığı maçta da sahasında Başakşehir’e 3-1 yenilerek gidişatı konusunda ümit vermedi.

Şu ana kadar sadece 3 maçtan galibiyet alabilen Kasımpaşa, 13 puanla 14. sırada yer alırken, küme hattının hemen üstünde tehlikeli bir sıralamada bulunuyor. Takımndaki bu olumsuz tablonun ardından ise yönetim harekete geçti.

Sezon başında göreve getirilen Gürcü teknik direktör Şota Arveladze ile yollar ayrılırken, Kasımpaşa yeni teknik direktör için de hızla görüşmelere başladı.

ANLAŞMADA SONA GELİNDİ

Yağız Sabuncuoğlu’nun aktardığına göre Kasımpaşa yönetimi, son olarak Antalyaspor’u çalıştıran Emre Belözoğlu ile temasa geçti. Taraflar arasında anlaşmanın sağlandığı ve resmi açıklamanın yakın zamanda yapılacağı belirtiliyor.

Sezonun başında Antalyaspor ile anlaşan Belözoğlu, 8 maçın ardından karşılıklı anlaşarak görevinden ayrıldığını duyurmuştu.

Kaynak: Haber Merkezi

