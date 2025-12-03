Galatasaray Daikin Evinde Set Vermedi! Sarı-Kırmızılılar 8'li Final Turunda

Voleybolda Kadınlar CEV Kupası 16'lı final turu rövanş maçında Galatasaray Daikin, konuk ettiği Porto takımını 3-0 yenerek 8'li final turuna adını yazdırdı.

Galatasaray Daikin Evinde Set Vermedi! Sarı-Kırmızılılar 8'li Final Turunda
Voleybolda Kadınlar CEV Kupası 16'lı final turu rövanş maçında Galatasaray Daikin, Burhan Felek Voleybol Salonu'nda Portekizli rakibi Porto ekibini konuk etti. Karşılaşmadan 3-0 galip ayrılan sarı-kırmızılılar, 8'li final turuna yükseldi.

İlk maçı da 3-1 kazanan takım, VK Dukla Liberec (Çekya)-Darta Bevo Roeselare (Belçika) eşleşmesinin kazananıyla 8'li final turunda karşı karşıya gelecek.

71 dakika süren mücadelede Galatasaray Daikin, 3 seti de 25-17 skoruyla kazanarak ilginç bir istatistiğe de imza attı.

Kaynak: AA

