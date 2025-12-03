Trabzonspor'da Sakatlık Şoku! Ameliyat Olacak

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Süper Lig puan sıralamasında Galatasaray ve Fenerbahçe'nin ardından zirveye en yakın takım olan Trabzonspor, yaptığı açıklamalayla, stoper mevkiinde oynayan futbolcusu Rayyan Baniya'nın ameliyat olacağını bildirdi.

KEMİK AĞRISIYLA BAŞLADI

Trabzonspor Sağlık Kurulu Başkanı Doç. Dr. Ahmet Beşir, stoper oyuncu Rayyan Baniya’nın sağlık durumuyla ilgili açıklamasında "Futbolcumuz Rayyan Baniya’nın bir süredir devam eden sol kaval kemiği ağrısı şikayetlerinin artması üzerine yapılan MR ve BT görüntülemeleri sonucunda, ameliyat edilmesine karar verilmiştir" dedi.

Doç. Dr. Ahmet Beşir, cerrahi işlemin ardından oyuncuzun rehabilitasyon sürecine sağlık ekibi tarafından devam edileceğini ifade etti.

