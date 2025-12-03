Arda Güler İçin Real Madrid’de Tehlike Çanları! İspanyol Basınından Kadro Dışı İddiası

Liderliği Barcelona’ya kaptıran Real Madrid’de gerilim tırmanıyor. Mbappé’nin sert açıklamalarının ardından bu kez Arda Güler eleştirilerin odağına yerleşti. İspanyol basını, genç yıldızın geleceğiyle ilgili çarpıcı iddialar ortaya attı.

Arda Güler İçin Real Madrid’de Tehlike Çanları! İspanyol Basınından Kadro Dışı İddiası
Real Madrid, Girona deplasmanında aldığı 1-1’lik beraberlik sonrası liderliği Barcelona’ya kaptırınca takım içinde huzursuz hava yeniden ortaya çıktı. Maçın ardından konuşan Kylian Mbappé’nin sert sözleri gerginliği daha da artırdı. Fransız yıldız, “Bu şekilde devam edemeyiz, değişmek zorundayız” ifadelerini kullanarak takım arkadaşlarına açık uyarıda bulundu.

ARDA GÜLER YENİDEN TARTIŞMA KONUSU

Karşılaşmada ilk 11’de sahaya çıkan Arda Güler’in devre arasında oyundan alınması, İspanya’da spor gündemine oturdu. Milli futbolcu hakkında yapılan yorumlar yeni bir tartışma dalgası başlattı.

“BELLINGHAM İLE UYUM SORUNU VAR” İDDİASI

Sport gazetesi yazarı Alejandro Alcazar, Arda’nın son performansını eleştirdi. Yazıda, genç yıldızın Jude Bellingham ile birlikte oynadığında oyuna etkisinin azaldığı belirtildi. Alcazar’a göre Arda, forvete yakın oynadığında daha etkili oluyor; ancak mevcut taktik yapı onu geriye itiyor.

İSTİKRARSIZLIK ONU VAZGEÇİLEBİLİR HALE GETİRİYOR”

İspanyol gazeteci, Arda Güler’in performans dalgalanmalarının teknik ekip için ciddi soru işaretleri yarattığını savundu ve şu ifadeleri kullandı:

“Türk oyuncu son haftalarda istikrarını kaybediyor. Bu durum onu Real Madrid için vazgeçilebilir kılıyor. Bana göre kadro dışı kalması yakın.”

GELECEĞİ MERAK KONUSU

Arda Güler hakkında çıkan bu iddialar, Real Madrid’deki rolü ve devamlılığı konusunda endişeleri artırdı. Kulüpten ise şu ana kadar resmi bir açıklama yapılmış değil. Genç futbolcunun önümüzdeki maçlarda göstereceği performansın kaderini belirleyeceği ifade ediliyor.

Arda, Yıldızlarla Yarışacak! Messi, Yamal, De Bruyne...Arda, Yıldızlarla Yarışacak! Messi, Yamal, De Bruyne...Spor

