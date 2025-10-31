Arda, Yıldızlarla Yarışacak! Messi, Yamal, De Bruyne...

Milli yıldız Arda Güler, Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu tarafından 'Yılın En İyi Oyun Kurucusu' ödülüne aday gösterildi. Listede Messi, Yamal, ve De Bruyne gibi dünya devleri yer alıyor.

Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu (IFFHS), '2025 Yılının En İyi Oyun Kurucusu Ödülü' için aday listesini duyurdu. Dünyanın dört bir yanından 120 gazeteci ve futbol uzmanının oy kullanacağı ödül için 15 futbolcu yarışacak. Listede, İspanya’nın Real Madrid takımında forma giyen 20 yaşındaki milli futbolcu Arda Güler de yer aldı.

KİMLER VAR?

IFFHS açıklamasına göre ödül, futbolcuların yıllık performansları (Ocak–Aralık 2025) dikkate alınarak verilecek. İşte 2025 yılının en iyi oyun kurucusu adayları:

  • Arda Güler (Türkiye / Real Madrid)
  • Bruno Fernandes (Portekiz / Manchester United)
  • Cole Palmer (İngiltere / Chelsea)
  • Florian Wirtz (Almanya / Bayer Leverkusen – Liverpool)
  • Jude Bellingham (İngiltere / Real Madrid)
  • Kevin De Bruyne (Belçika / Manchester City – Napoli)
  • Lamine Yamal (İspanya / Barcelona)
  • Martin Ødegaard (Norveç / Arsenal)
  • Pedri (İspanya / Barcelona)
  • Vitinha (Portekiz / Paris Saint-Germain)
  • Lionel Messi (Arjantin / Inter Miami)
  • James Rodríguez (Kolombiya / León)
  • Reo Hatate (Japonya / Celtic)
  • Mohammed Kudus (Gana / West Ham – Tottenham)
  • Malik Tillman (ABD / PSV – Bayer Leverkusen)

IFFHS’nin oylama sonuçlarını Aralık 2025’te açıklaması bekleniyor.

Kaynak: AA

Arda Güler Lionel Messi
