Derbide Kazımcan Karataş’a Çakmak Atan Taraftar Gözaltında

Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanan Süper Lig maçında, Galatasaraylı futbolcuların gol sevinci sırasında sahaya atılan bir çakmak, Kazımcan Karataş’ın yaralanmasına neden oldu. Olayla ilgili olarak M.G. gözaltına alındı.

Maçın 14. hafta mücadelesinde Galatasaray, 27. dakikada attığı golle öne geçti. Ancak gol sevincinin ardından Fenerbahçe tribünlerinden sahaya atılan çakmak, Kazımcan Karataş’ın yüzüne isabet etti.

Yaralanan futbolcunun ardından İstanbul Emniyeti Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü ekipleri, çakmağı atan kişinin kimliğini tespit etmek için inceleme başlattı. Stat kameralarını analiz eden ekipler, saldırganı belirledi ve M.G.’yi gözaltına aldı.

MÜSABAKALARDAN 1 YIL MEN EDİLDİ

Söz konusu taraftar hakkında, 222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesi Kanunu kapsamında işlem yapıldığı ve bir yıl süreyle spor müsabakalarından men cezası verildiği bildirildi.

Kaynak: DHA

Galatasaray Fenerbahçe Fenerbahçe-Galatasaray Derbisi
