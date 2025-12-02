Buruk'tan Kadıköy İsyanı 'Canımızı Zor Kurtardık!'

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Süper Lig’in 14. haftasında Kadıköy’de Fenerbahçe’ye konuk olan Galatasaray, 90+5’te Jhon Duran’ın golüne engel olamadı ve derbiden 1-1’lik beraberlikle ayrıldı. Sarı kırmızılılarda Teknik Direktör Okan Buruk, Kadıköy’de çıktığı beşinci derbiden de yenilgisiz çıktı.

'YAŞANANLARI HERKES GÖRDÜ'

Buruk, maç sonrası yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamada derbi atmosferine değil, sahadaki sertliğe odaklandı: "Maçla ilgili kendimizi hiç yormayalım. Bugün yaşananları herkes gördü. O yüzden oyunu konuşmaya gerek yok. Saha içinde yaşananlar kabul edilemezdi. Canımızı zor kurtardık. Kazım’ın gözü kör oluyordu, iki oyuncumuzun ayağı kırılabilirdi. Canımızı, ayağımızı, vücudumuzu kurtardığımıza şükredeceğiz. Kimse unutmasın, biz Galatasaray’ız. Bugün yaşananlardan sonra birbirimize daha çok sarılacağız. Nasıl bir Galatasaray ortaya çıkacağını herkes görecek. Taraftarımız merak etmesin."