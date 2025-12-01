Derbi Öncesi Yumruklar Havada Uçuştu!

Kadıköy'de derbi öncesi tansiyon tavan yaptı. İrfan Can–Osimhen gerilimi kısa sürede iki takımın teknik ekiplerini de içine alan kavgaya dönüştü.

Kadıköy’de oynanacak Fenerbahçe–Galatasaray derbisi başlamadan ortalık karıştı. Isınma için sahaya çıkan iki takım arasında büyük bir gerginlik yaşandı. Fenerbahçe kalecisi İrfan Can Eğribayat, tribünleri selamlamak için rakip yarı sahaya doğru yöneldi. Bu sırada Galatasaray’ın yıldızı Osimhen, Eğribayat’a tepki göstererek kendi alanına dönmesini söyledi. Sözlü tartışma kısa sürede büyüdü. Mert Hakan Yandaş ve Yunus Akgün arasında da tartışma yaşandı.

İHRAÇ KARARI

İkisi arasındaki gerilim bir anda iki takımın teknik ekiplerine sıçradı. Tarafların antrenörleri arasında yumruklaşma yaşandı. Futbolcular ve diğer görevliler kavgayı ayırmak için araya girdi. Olay sonrası Galatasaray maç analisti Serhat Doğan ile Fenerbahçe Stat Müdürü Ali Bozan, hakem tarafından ihraç edildi.

