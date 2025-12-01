Zirve Yarışında Denge Bozulmadı! Jhon Duran Kanarya'yı İpten Aldı

Lider Galatasaray'la en yakın takipçisi Fenerbahçe zirve düğümünü çözmek için karşı karşıya geldi. Galatasaray Sane’yle öne geçti, Fenerbahçe uzatmalarda yine Jhon Duran’la sahne alıp derbiyi 90+5’te kurtardı.

Zirve Yarışında Denge Bozulmadı! Jhon Duran Kanarya'yı İpten Aldı
Fenerbahçe ile Galatasaray, Süper Lig’in 14. haftasında Kadıköy’de karşı karşıya geldi. dev derbi nefesi kesen bir 1-1’lik beraberlikle tamamlandı. 28. dakikada Barış Alper’in taşıdığı top Sane’nin önüne açıldı. Alman yıldız, ceza sahası ön çizgisinde yaptığı dripling sonrası sol ayağından çıkan sert şutta Oosterwolde’ye çarpan topu ağlara gönderdi: 1-0. Fenerbahçe ilk yarının kalan bölümünde oyun üstünlüğünü kursa da Asensio ve Kerem’in pozisyonları sonuçsuz kaldı. Devre, Galatasaray’ın avantajıyla kapandı.

İKİNCİ YARIDA BASKI ARTTI

İkinci yarıyla birlikte ritim tamamen değişti. Fenerbahçe daha yüksek tempoya çıkarken, sarı-kırmızılılar kontra ataklarla skoru artırmaya yaklaştı. Osimhen’in ceza sahası önü vuruşunda Ederson köşeden çıkardı. Lemina ve Barış Alper’in atakları da sonuç getirmedi.

JHON DURAN YİNE SAHNEDE

Domenico Tedesco'nun hamleleri maçın hikayesini değiştirdi. En-Nesyri ve Kerem kenara gelirken Duran ve Talisca oyuna girdi. Sarı lacivertliler özellikle kanat baskısını artırdı. Kadıköy’de nefesler tutulmuşken, 90+5’te Levent Mercan’ın sol kanattan yaptığı ortaya yükselen Jhon Duran, şık bir kafa vuruşuyla Uğurcan’ı çaresiz bıraktı. Kolombiyalı forvet, Beşiktaş derbisinde de son dakikalarda bulduğu golle takımına 3 puanı getirmişti.

ZİRVE YARIŞINDA DENGE BOZULMADI

Bu sonuçla ezeli rakipler arasındaki 1 puanlık fark bozulmadı. Galatasaray'ın 33, Fenerbahçe'nin de 32 puanı bulunuyor.

