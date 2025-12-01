Tedesco'dan Derbi Sonu İtiraf! Planını Anlattı

Fenerbahçe teknik direktörü Tedesco, 1-1 biten Galatasaray derbisi sonrası açıklamalarda bulundu. Tecrübeli teknik adam, oyun planına ilişkin de bilgi verdi.

Süper Lig'de Fenerbahçe-Galatasaray derbisi 1-1 berabere tamamlandı. Fenerbahçe teknik direktörü Domenico Tedesco, derbi sonrası açıklamalarda bulundu. Tedesco'nun konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:

* Çok şeyi iyi yaptık. İlk yarıda maça basit bir başlangıç yapmak istedik. Beşiktaş maçında çok fazla topla oynamaya çalıştık ve 2-0 geriye düştük. Bugün ilk 10-15 dakika basit oynamak istedik. Galatasaray'ın uzun topları savunmasını istedik. Maç başında şiddetli bir pres sergilemek istedik. İyi başladık ama bireysel oyundan, Sane'nin katkısıyla 1-0 geriye düştük. Bu tarz maçlarda bu tarz oyuncularla böyle şeyler oluyor. Biz maçı ilk yarının sonunda ve ikinci yarının tamamında kontrol ettik bence.

'ONLAR DA MAÇI KONTROL EDEMEDİ'

* ("Maçın başında oyunu neden kontrol edemediniz" sorusu üzerine...) Sebebi şu; Galatasaray'a karşı oynuyoruz, şakasına bir takım değil. Onlar da maçı kontrol edemedi. Tempo, mentalite, iştah belirleyici oluyor. Elimizden gelenin en iyisini yaptık. Böyle maçlarda bazen oyunu kontrol edersiniz bazen edemezsiniz. İkinci topları kazanmak çok önemliydi. Barış'a ve Osimhen'e sürekli uzun oynadılar. Bunların da çoğunu iyi savunduk.

