Süper Lig'de 15'inci Haftanın Hakemleri Açıklandı

MHK, Süper Lig’in 15. haftasında görev yapacak hakemleri açıkladı. Öte yandan Fenerbahçe – Galatasaray derbisindeki yönetimi eleştirilen Yasin Kol’un yeniden maçta görev alması da dikkat çekti.

Süper Lig’in 15. haftasına ait karşılaşmalar 5 Aralık Cuma, 6 Aralık Cumartesi, 7 Aralık Pazar ve 8 Aralık Pazartesi günlerinde oynanacak. Merkez Hakem Kurulu (MHK), bu müsabakalarda görev alacak hakemleri duyurdu.

Haftanın maçlarında düdük çalacak isimler şöyle:

Yarın
20.00 Galatasaray – Samsunspor: Mehmet Türkmen

6 Aralık Cumartesi
14.30 Eyüpspor – Kayserispor: Yasin Kol
17.00 Konyaspor – Çaykur Rizespor: Ümit Öztürk
20.00 Başakşehir – Fenerbahçe: Adnan Deniz Kayatepe

7 Aralık Pazar
14.30 Gençlerbirliği – Fatih Karagümrük: Ali Yılmaz
17.00 Kocaelispor – Kasımpaşa: Ali Şansalan
20.00 Göztepe – Trabzonspor: Atilla Karaoğlan

8 Aralık Pazartesi
20.00 Beşiktaş – Gaziantep FK: Kadir Sağlam
20.00 Corendon Alanyaspor – Antalyaspor: Oğuzhan Çakır

YASİN KOL’UN GÖREVLENDİRİLMESİ DİKKAT ÇEKTİ

Süper Lig’in 14. haftasında oynanan Fenerbahçe–Galatasaray derbisindeki yönetimi tartışma konusu olan hakem Yasin Kol’un, Eyüpspor–Kayserispor maçında yeniden görev alması gündem oluşturdu.

Kaynak: DHA

