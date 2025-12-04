Süper Lig'de 15'inci Haftanın Hakemleri Açıklandı
MHK, Süper Lig’in 15. haftasında görev yapacak hakemleri açıkladı. Öte yandan Fenerbahçe – Galatasaray derbisindeki yönetimi eleştirilen Yasin Kol’un yeniden maçta görev alması da dikkat çekti.
Süper Lig’in 15. haftasına ait karşılaşmalar 5 Aralık Cuma, 6 Aralık Cumartesi, 7 Aralık Pazar ve 8 Aralık Pazartesi günlerinde oynanacak. Merkez Hakem Kurulu (MHK), bu müsabakalarda görev alacak hakemleri duyurdu.
Haftanın maçlarında düdük çalacak isimler şöyle:
Yarın
20.00 Galatasaray – Samsunspor: Mehmet Türkmen
6 Aralık Cumartesi
14.30 Eyüpspor – Kayserispor: Yasin Kol
17.00 Konyaspor – Çaykur Rizespor: Ümit Öztürk
20.00 Başakşehir – Fenerbahçe: Adnan Deniz Kayatepe
7 Aralık Pazar
14.30 Gençlerbirliği – Fatih Karagümrük: Ali Yılmaz
17.00 Kocaelispor – Kasımpaşa: Ali Şansalan
20.00 Göztepe – Trabzonspor: Atilla Karaoğlan
8 Aralık Pazartesi
20.00 Beşiktaş – Gaziantep FK: Kadir Sağlam
20.00 Corendon Alanyaspor – Antalyaspor: Oğuzhan Çakır
YASİN KOL’UN GÖREVLENDİRİLMESİ DİKKAT ÇEKTİ
Süper Lig’in 14. haftasında oynanan Fenerbahçe–Galatasaray derbisindeki yönetimi tartışma konusu olan hakem Yasin Kol’un, Eyüpspor–Kayserispor maçında yeniden görev alması gündem oluşturdu.
Kaynak: DHA