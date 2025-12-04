Trabzonspor 30 Yıl Sonra Ödeşti! Türkiye Kupası'nda Grup Aşamasında...

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası 4. eleme turunda Trendyol 1. Lig ekiplerinden İmaj Altyapı Vanspor'u, sahasında 2-0 yenerek grup aşamasına kaldı. Böylece iki takım arasında 30 yıl önce yaşananların rövanşı alındı.

Son Güncelleme:
Trabzonspor 30 Yıl Sonra Ödeşti! Türkiye Kupası'nda Grup Aşamasında...
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Süper Lig'de Galatasaray ve Fenerbahçe'yi takip edip zirveye iki puanlık uzaklıkta olan Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası 4. eleme turunda sahasında Trendyol 1. Lig ekiplerinden İmaj Altyapı Vanspor ile karşı karşıya geldi.

65. dakikada bordo-mavililer, golü buldu. Olaigbe'nin soldan ortasında, savunmaya çarparak yükseklik kazanan topu, altıpas içinde Sikan kafa ile filelere gönderdi. 84. dakikada ise Olaigbe'nin soldan kullandığı köşe atışında, arka direkte yerden seken topa Muhammet Ensar Çavuşoğlu müdahale etmesine karşın meşin yuvarlak filelere gitti.

Trabzonspor 30 Yıl Sonra Ödeşti! Türkiye Kupası'nda Grup Aşamasında... - Resim : 1

Trabzonspor, Vanspor'u ikinci yarıda bulduğu gollerle yenerek gruplara kaldı.

30 YIL ÖNCE NE OLMUŞTU?

Bu galibiyet, Trabzonspor'un 1995-1996 sezonunda Fenerbahçe'ye kaybettiği şampiyonluğu akıllara getirdi. O sezon bordo-mavililer, evinde tek kale oynadığı maçta Vanspor'a 1-0 mağlup olarak şampiyonluk yolunda ağır bir darbe almıştı.

Trabzonspor 30 Yıl Sonra Ödeşti! Türkiye Kupası'nda Grup Aşamasında... - Resim : 2

Emre Belözoğlu Süper Lig'e Geri Dönüyor! İşte Yeni Takımı...Emre Belözoğlu Süper Lig'e Geri Dönüyor! İşte Yeni Takımı...Spor
Galatasaray Daikin Evinde Set Vermedi! Sarı-Kırmızılılar 8'li Final TurundaGalatasaray Daikin Evinde Set Vermedi! Sarı-Kırmızılılar 8'li Final TurundaSpor
Kadınlar Cumhurbaşkanlığı Kupası'nın Sahibi Fenerbahçe Opet!Kadınlar Cumhurbaşkanlığı Kupası'nın Sahibi Fenerbahçe Opet!Spor

Kaynak: AA

Etiketler
Trabzonspor Futbol
Son Güncelleme:
Galatasaray Daikin Evinde Set Vermedi! Sarı-Kırmızılılar 8'li Final Turunda Galatasaray 8'li Final Turunda
Emre Belözoğlu Süper Lig'e Geri Dönüyor! İşte Yeni Takımı... Emre Belözoğlu Süper Lig'e Geri Dönüyor! İşte Yeni Takımı...
Altın Borcu Verenler Dikkat! Bu Süre Zarfını Aşanlar Parasını Bir Daha Geri Alamayacak: Mutlaka Bunu Yaptırın Altın Borcu Verenler Dikkat! Bu Süreyi Aşanın Parası Yanacak
Hükümet Düğmeye Bastı! TBMM’den Tarihi Karar: Milyonlarca Vatandaşın Borcu Tek Kalemde Siliniyor Tarihi Karar! Milyonlarca Vatandaşın Borcu Tek Kalemde Siliniyor
ÇOK OKUNANLAR
Trabzonspor 30 Yıl Sonra Ödeşti! Türkiye Kupası'nda Grup Aşamasında... Trabzonspor 30 Yıl Sonra Ödeşti!
Kanserle Savaşan Sanatçı Soner Olgun'dan Haber Var Kanserle Savaşan Sanatçıdan Haber Var
HSK'nın 1351 Hakim ve Savcı Atama Kararı Resmi Gazete'de HSK'nın Atama Kararları Resmi Gazete'de
Memur ve Emeklinin 5 Aylık Zam Oranı Netleşti: İşte SSK ve BAĞ-KUR Emekli Maaşına Yapılacak Zam Memur ve Emeklinin 5 Aylık Zam Oranı Netleşti
Komisyonda Karar Çıktı! Memurlara Seyyanen Zam Geliyor! Kimler Yararlanacak? Komisyonda Karar Çıktı! Memurlara Seyyanen Zam Geliyor! Kimler Yararlanacak?