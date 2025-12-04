Trabzonspor 30 Yıl Sonra Ödeşti! Türkiye Kupası'nda Grup Aşamasında...

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Süper Lig'de Galatasaray ve Fenerbahçe'yi takip edip zirveye iki puanlık uzaklıkta olan Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası 4. eleme turunda sahasında Trendyol 1. Lig ekiplerinden İmaj Altyapı Vanspor ile karşı karşıya geldi.

65. dakikada bordo-mavililer, golü buldu. Olaigbe'nin soldan ortasında, savunmaya çarparak yükseklik kazanan topu, altıpas içinde Sikan kafa ile filelere gönderdi. 84. dakikada ise Olaigbe'nin soldan kullandığı köşe atışında, arka direkte yerden seken topa Muhammet Ensar Çavuşoğlu müdahale etmesine karşın meşin yuvarlak filelere gitti.

Trabzonspor, Vanspor'u ikinci yarıda bulduğu gollerle yenerek gruplara kaldı.

30 YIL ÖNCE NE OLMUŞTU?

Bu galibiyet, Trabzonspor'un 1995-1996 sezonunda Fenerbahçe'ye kaybettiği şampiyonluğu akıllara getirdi. O sezon bordo-mavililer, evinde tek kale oynadığı maçta Vanspor'a 1-0 mağlup olarak şampiyonluk yolunda ağır bir darbe almıştı.

Kaynak: AA