Galatasaray'da İlk Ayrılık Belli Oldu! Okan Buruk Kararını Verdi! Artık Yolun Sonu

Galatasaray’da ara transfer dönemine doğru kadro yapılanması netleşmeye başladı. Teknik direktör Okan Buruk’un raporu doğrultusunda sarı-kırmızılı ekipte ilk ayrılık kararı Yusuf Demir için alındı. Genç futbolcunun hem takıma mental olarak hazır görülmemesi hem de yabancı kontenjanını doldurması, ayrılığı kaçınılmaz hale getirdi.

Süper Lig’de liderlik koltuğunda oturan Galatasaray, Ocak ayında yapacağı transfer hamlelerinin yanı sıra kadroda düşünülmeyen isimlerle vedalaşma planını da devreye sokuyor. Bu kapsamda ayrılığı kesinleşen ilk oyuncu Yusuf Demir oldu.

YOLUN SONU GÖRÜNDÜ

Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan 22 yaşındaki oyuncu ile devre arasında yolların ayrılması bekleniyor. Yönetim cephesinde de bu konuda kararın net olduğu belirtiliyor.

‘SAKATIM’ ÇIKIŞI KRİTİK KIRILMA

Yusuf Demir’in Union Saint-Gilloise karşılaşmasına "sakatlık" gerekçesiyle çıkmaması, kopuşu hızlandıran gelişme olarak değerlendiriliyor. Daha önce Gençlerbirliği maçında oyuna sonradan girip bekleneni verememesi ve ardından yaptığı tepkili davranışlar teknik heyetin sabrını taşırmıştı.

MENTAL OLARAK HAZIR GÖRÜLMÜYOR

Teknik ekip, genç futbolcunun takım içi rekabete zihinsel olarak uzak kaldığı kanaatinde. Ayrıca yabancı statüsünde yer alması, kontenjan nedeniyle planlamayı zorlaştırıyor. Bu durum da ayrılık sürecini hızlandıran önemli bir kriter olarak öne çıkıyor.

TEKLİF BULUNAMIYOR

Yönetim, oyuncu için devre arasında gelecek teklifleri değerlendirmeye hazır olsa da şu an için ilginin oldukça sınırlı olduğu ifade ediliyor. Sarı-kırmızılılar, hem oyuncunun kazanması hem de kulübün zarar etmemesi adına en doğru ayrılık formülünü arıyor.

Kaynak: Haber Merkezi