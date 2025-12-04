Mert Hakan Yandaş'ın Cezası Belli Oldu

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe forması giyen Mert Hakan Yandaş'a Galatasaray derbisinde rakip takım mensuplarına yönelik hakareti nedeniyle 3 maç ceza verildiğini duyurdu.

Disiplin kurulundan yapılan açıklamada "FENERBAHÇE A.Ş. sporcusu MERT HAKAN YANDAŞ 'ın, rakip takım mensuplarına yönelik hakareti nedeniyle FDT'nin 41/1-a ve 35/4. maddeleri uyarınca 3 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 120.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiştir" denildi.

Diğer yandan Sakaryaspor'da forma giyen Caner Erkin de müsabaka hakemine yönelik hakareti nedeniyle 5 maç ceza aldı.

SERDAL ADALI'YA CEZA YOK

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı ise kulüp resmi sosyal medya hesabından (X) yapılan paylaşımda yer alan futbolun ve kurumların itibarını zedelemeye yönelik açıklamalar nedeniyle PFDK'ye sevk edilmişti. Ancak oyçokluğuyla ceza tayinine yer olmadığına karar verildi.

Kaynak: İHA