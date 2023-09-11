Kim Milyoner Olmak İster'de 1 milyon TL kazandı, ödeyeceği vergi dudak uçuklattı

Vergi Uzmanı Ozan Bingöl, Kim Milyoner Olmak İster adlı yarışmada 1 milyon TL değerindeki soruya doğru cevap vererek büyük ödülü kazanan Rabia Birsen Güvercin'in devlete ödeyeceği vergiyi hesapladı. Ortaya çıkan tutar, dudak uçuklattı.

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Kim Milyoner Olmak İster'de 1 milyon TL kazandı, ödeyeceği vergi dudak uçuklattı - Resim: 1

Uzun yıllardır ATV ekranlarında seyirciyle buluşan Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında 24 yaşındaki yarışmacı Rabia Birsen Güvercin, 400 bin liralık aşamayı da geçerek 1 milyon TL değerindeki soruya ulaştı.

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Kim Milyoner Olmak İster'de 1 milyon TL kazandı, ödeyeceği vergi dudak uçuklattı - Resim: 2

Büyük ödüle bir kala yarıştığı etapta karşısına şu soru çıktı: "Türkiye’deki 81 ilin adında bu dört harften hangisi diğer üçünden daha az bulunur?"

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Kim Milyoner Olmak İster'de 1 milyon TL kazandı, ödeyeceği vergi dudak uçuklattı - Resim: 3

Bu sorunun şıkları ise şöyle sıralandı:

A) Ş

B) V

C) G

D) H

Yanıt verirken "B" şıkkını seçen Rabia Birsen Güvercin, büyük ödülün sahibi oldu.

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Kim Milyoner Olmak İster'de 1 milyon TL kazandı, ödeyeceği vergi dudak uçuklattı - Resim: 4

Stüdyodakiler bu zaferi coşkuyla karşılarken akla gelen ilk sorulardan biri, Rabia Birsen Güvercin'in ne kadar vergi ödeyeceği oldu.

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