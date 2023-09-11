Kim Milyoner Olmak İster'de 1 milyon TL kazandı, ödeyeceği vergi dudak uçuklattı
Vergi Uzmanı Ozan Bingöl, Kim Milyoner Olmak İster adlı yarışmada 1 milyon TL değerindeki soruya doğru cevap vererek büyük ödülü kazanan Rabia Birsen Güvercin'in devlete ödeyeceği vergiyi hesapladı. Ortaya çıkan tutar, dudak uçuklattı.
Uzun yıllardır ATV ekranlarında seyirciyle buluşan Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında 24 yaşındaki yarışmacı Rabia Birsen Güvercin, 400 bin liralık aşamayı da geçerek 1 milyon TL değerindeki soruya ulaştı.
Büyük ödüle bir kala yarıştığı etapta karşısına şu soru çıktı: "Türkiye’deki 81 ilin adında bu dört harften hangisi diğer üçünden daha az bulunur?"
Bu sorunun şıkları ise şöyle sıralandı:
A) Ş
B) V
C) G
D) H
Yanıt verirken "B" şıkkını seçen Rabia Birsen Güvercin, büyük ödülün sahibi oldu.
Stüdyodakiler bu zaferi coşkuyla karşılarken akla gelen ilk sorulardan biri, Rabia Birsen Güvercin'in ne kadar vergi ödeyeceği oldu.