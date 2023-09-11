Ödeyeceği vergiyi düştük: Kim Milyoner Olmak İster'de büyük ödülü kazanan Rabia, hangi sıfır otomobilleri alabiliyor?

Uzun yıllardır ATV ekranlarında Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla seyirciyle buluşan Kim Milyoner Olmak İster adlı yarışmada 1 milyon TL değerindeki büyük ödülün sahibi, 24 yaşındaki Rabia Birsen Güvercin oldu. Elde edilen bu 'zafer' stüdyoda büyük coşkuya yol açarken, ortalama bir insanın bu parayla neler yapabileceği sorusu gündeme geldi.

Şunu baştan belirtelim; Güvercin yarışmanın başında geçtiğimiz yıl Kurban Bayramı'nda sağ kolunu kıyma makinesine kaptırdığını belirterek ödülü kazanması halinde kendisine bir el yaptıracağını söylemişti:

"(...) Bir el yaptıracağım. Estetik el. Biyonik kol gibi değil. Sol elimin aynısını tarıyorlar. Bilek ampütasyonu olduğu için diğer kolumun aynısının tersini çeviriyorlar ve yumuşak silikon dokudan birebir aynısını yapıyorlar. Takıyorsunuz ve kimse hiçbir şey anlamıyor."

Yani Rabia, bu parayı hayat kalitesini artırmak için kullanacak. Ancak biz yine de kendimizi "Eğer" demekten alıkoyamadık.

Eğer Rabia, böylesine elim bir kaza yaşamamış olsaydı ve kazandığı parayla iyi / kötü bir tapu sahibi olmak isteseydi neler yapabilirdi?

Özellikle büyükşehirlerdeki konut fiyatlarını göz önünde bulundurduğumuzda bu seçeneği hiç değerlendirmeye dahi almadan es geçtik. İkinci bir tercih olarak aklımıza otomobiller geldi. Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği'nin açıkladığı verilerden yola çıkarak 2023 yılının ilk yarısında en çok satılan 10 araç ve modelden hangisinin 1 milyon TL'ye alınabildiğine baktık.

VERGİ ÖDEYİNCE ELİNDE 804 BİN 677 LİRA KALACAK

Devam etmeden önce yarışma ve çekilişlerden kazanılan paranın da vergilendirildiğini söyleyelim. Vergi uzmanı Ozan Bingöl, şu hesabı kamuoyuyla paylaştı:

"Bugünkü yarışmada 1 milyon liralık soruya doğru cevap veren yarışmacının eline net [1.000.000 - ((1.000.000₺ - 23.387₺ istisna) x %20 İntikal Vergisi Kesintisi) =] 804 bin 677 TL geçecektir."

EN ÇOK SATILAN 10 MODEL: SADECE 2'SİNİ KOŞULSUZ ALABİLİYOR

Donanım Haber'in derneğin verilerinden derlemesine göre yılın ilk yarısında en çok satılan 10 model şöyle gerçekleşti:

Fiat Egea Sedan: Vergi ödese de ödemese de alabiliyor. En ucuz modeli 1.4 Fire 95 HP (Easy donanım) ve fiyatı 729 bin 900 TL. Kampanya bittiğinde 767 bin 900 TL olacak.

Renault Clio: Vergi ödemeseydi alabiliyordu. En ucuz model Joy 1.0 SCe 65 bg ve fiyatı 826 bin 900 TL.

Fiat Egea Cross: Vergi ödese de ödemese de alabiliyor. En ucuzu 1.4 Fire 95 HP (Street donanım) ve kampanyalı fiyatı 802 bin 900 TL. Kampanya bittiğinde 812 bin 900 TL'ye yükselecek.

Dacia Duster: Vergi ödemeseydi alabiliyordu. En ucuzu Essential TCe 90 bg ve fiyatı 985 bin TL.

Opel Corsa: Vergi ödemeseydi alabiliyordu. En ucuzu 1.2 75 HP Benzin MT5 ve fiyatı 880 bin 900 TL.

Renault Megane Sedan: Vergi ödese de ödemese de alamıyor. En ucuzu Joy 1.3 TCe 140 bg ve fiyatı 1 milyon 89 bin TL.

Toyota Corolla: Vergi ödese de ödemese de alamıyor. En ucuzu 1.5 Vision ve fiyatı 1 milyon 133 bin 550 TL.

Hyundai i20: Vergi ödemeseydi alabiliyordu. En ucuzları 1.2 MPI 84 PS Jump, 1.4 MPI 100PS Jump ve 1.4 MPI 100PS Style. Bunların fiyatları sırasıyla 860 bin TL, 920 bin TL ve 970 bin TL.

Peugeot 3008: Vergi ödese de ödemese de alamıyor. En ucuzu 3008 ACTIVE PRIME 1.2 PureTech 130hp EAT8 ve fiyatı 1 milyon 746 bin TL.

Yeni Peugeot 2008: Vergi ödese de ödemese de alamıyor. En ucuzu Yeni 2008 ALLURE 1.2 PureTech 130 hp EAT8 ve fiyatı 1 milyon 444 bin 500 TL.

1 MİLYON TL'NİN ALTINDA KALAN EN UCUZ 10 OTOMOBİL

Yollarda sıkça gördüğümüz Fiat, Hyundai ve Dacia gibi markalar, 1 milyon TL'nin altında fiyatlanan modellerini satışa sunarak yaygınlığını koruyor. En ucuz 10 otomobil şöyle*:

715.000 TL – Hyundai i10 1.0 MPI 67 PS Jump Manuel 729.900 TL – Fiat Egea Sedan Easy 1.4 Fire 95 HP 760.000 TL – Hyundai i10 1.0 MPI 67 PS Jump AMT 779.900 TL – Fiat Egea Sedan Urban 1.4 Fire 95 HP 779.900 TL – Fiat Egea Hatchback Street 1.4 Fire 95 HP 780.000 TL – Hyundai i10 1.2 MPI 84 PS Style AMT 790.000 TL – Kia Picanto 1.0L 67 PS AMT Feel 792.900 TL – Fiat Panda City 1.0 70 HP Hybrid 800.000 TL – Kia Picanto 1.0L 67 PS AMT Live 802.900 TL – Fiat Egea Cross Street 1.4 Fire 95 HP

* Fiyatlar, markaların resmi internet sitelerinden alınmıştır.

Kaynak: Gerçek Gündem