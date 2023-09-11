Özgür Demirtaş'tan AKP'li danışmana 8 maddelik yanıt: "Daha 'Derivatives' nasıl yazılır onu bilmiyorsun"

Ekonomist Özgür Demirtaş, kendisine finans konusunda eleştirilerde bulunan bazı AKP'li isimlerin basın danışmanlığını yapan Faruk Yanardağ'a yanıt verdi.

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Özgür Demirtaş'tan AKP'li danışmana 8 maddelik yanıt: "Daha 'Derivatives' nasıl yazılır onu bilmiyorsun"

AKP'li bazı isimlere basın danışmanlığı yapmasıyla tanınan Faruk Yanardağ, sosyal medyada Prof. Dr. Özgür Demirtaş'a Kur Korumalı Mevduat'la ilgili bir dizi mesaj attı. Mesajlarından biri şöyleydi:

"Derrivates (Türev ürün) 101: KKM bir türev ürün değildir. Marj ve kaldıraç yoktur, Ticaret 1:1 teminatlıdır. Taşıma maliyeti sıfırdır. Karşı taraf riski yoktur. Tezgah üstüdür. Dayanak varlık Dolar, uzlaşma TL'dir."


Prof. Dr. Özgür Demirtaş, Faruk Yanardağ'a verdiği 8 maddelik yanıtta ''Allah kimseye bir Finans Profesörüne finans öğretecek özgüven vermesin'' ifadelerini kullanırken Yanardağ'ın Derivatives kelimesini de yanlış yazdığına dikkat çekti.

Demirtaş'ın paylaşımı şöyle:

''Baktım kim diye eski AKP’li başkanın basın danışmanıymış''

''Allah kimseye bir Finans Profesörüne finans öğretecek özgüven vermesin.''

1) Daha Derivatives nasıl yazılır onu bilmiyorsun.

2) KKM bir Türev ürünü türüdür.

3) Bir ürünün tezgah üstü olması veya olmamasının onun türev ürünü olması ile alakası yoktur.

4) Dayanak varlık ve uzlaşılan varlığın farklı para birimlerinden olmasının da türev ürünü olunması ile alakası yoktur.

5) KKM’nin önce Hazineye, sonra Merkez Bankasına KORKUNÇ maliyeti olmuştur.

6) O yüzden hükümet can havli ile KKM’yi bitirmeye çalışmaktadır. Bu uğurda mevduat faizleri korkunç şekilde artmaktadır.

7) Bu işler Kamu Yönetimi üstüne finans sertifikası almakla olmaz!

8) Daha TL KKM’nin o TL’ler ile dolar alınmasın diye yapıldığını bilmiyorsun.

İdeolojik fikirleriniz sizi kör etmesin. Hükümetin kendisi bile böyle kör değil. Seçim sonrası yanlıştan dönülmesi gerektiğini anladılar. Sizde plak takılmış! Basın danışmanlığına benzemez Türev ürünü uzmanlığı."

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