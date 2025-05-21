Ehliyet Sahipleri Dikkat! Bunu Yapan Sürücülerin Vay Haline! 22 Bin TL Ceza Kesilecek

TRAFİKTE BUNU YAPAN SÜRÜCÜ YANDI

Kırmızı ışıkta beklerken makyaj yapan sürücülere 200 Euro (8 bin 830 TL) ceza kesilecek.

Araç kullanırken sigara izmaritini yola atanlar 500 Euro (22 bin 077 TL) ödeyecek.

Araç içinde tartışmak 80 Euro ceza sebebi olacak.

Direksiyon başında kahvaltı yapmak, kitap okumak ya da alkol tüketmek gibi davranışlara da çeşitli yaptırımlar uygulanacak.

Yolcular da cezadan muaf değil. Özellikle camlara ayak dayayan yolcular 100 Euro ceza riskiyle karşı karşıya kalacak.

Emniyet kemeri takmayan sürücü ve yolcular ise 200 Euro ödemek zorunda kalacak.