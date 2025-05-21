Ehliyet Sahipleri Dikkat! Bunu Yapan Sürücülerin Vay Haline! 22 Bin TL Ceza Kesilecek
Trafikte sürücü ve yolcuları ilgilendiren yeni cezalar yürürlüğe girdi. Ehliyet sahipleri dikkat! Trafikte araç sürerken makyaj yapmak, camdan ayak uzatmak, sigara izmariti atmak gibi davranışlar artık para cezasına tabi tutulacak.
Kaynak: Sözcü
İspanya'da trafik kurallarına aykırı davranışlara verilen para cezaları artırıldı. Yeni düzenlemelerle birlikte yalnızca sürücüler değil, araçtaki yolcular da yaptırımlarla karşı karşıya kalacak. İspanyol kolluk kuvveti Guardia Civil, trafikte disiplinin sağlanması amacıyla uygulanan yeni ceza kalemlerini kamuoyuyla paylaştı. Yeni düzenlemeye göre, araç kullanırken dikkati dağıtacak davranışlar artık ağır para cezalarına tabi tutulacak.
TRAFİKTE BUNU YAPAN SÜRÜCÜ YANDI
Kırmızı ışıkta beklerken makyaj yapan sürücülere 200 Euro (8 bin 830 TL) ceza kesilecek.
Araç kullanırken sigara izmaritini yola atanlar 500 Euro (22 bin 077 TL) ödeyecek.
Araç içinde tartışmak 80 Euro ceza sebebi olacak.
Direksiyon başında kahvaltı yapmak, kitap okumak ya da alkol tüketmek gibi davranışlara da çeşitli yaptırımlar uygulanacak.
Yolcular da cezadan muaf değil. Özellikle camlara ayak dayayan yolcular 100 Euro ceza riskiyle karşı karşıya kalacak.
Emniyet kemeri takmayan sürücü ve yolcular ise 200 Euro ödemek zorunda kalacak.
Ayrıca kornayla selamlaşmak 80 Euro,
Sebep yokken sürekli sol şeritten gitmek 200 Euro,
Araçta tırnak yemek ya da aşırı sevgi gösterisinde bulunmak 80 Euro,
Yol kenarında araç yıkamak veya tamir etmek ise 30 ila 3000 Euro arasında cezalandırılacak.
Yeni uygulamalarla, trafikte sürücülerin dikkatini dağıtan unsurların azaltılması ve güvenliğin artırılması hedefleniyor.