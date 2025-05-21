Ve Arda Turan İmzayı Attı! Alacağı Maaş Belli Oldu
Eyüpspor teknik direktörü Arda Turan'ın yeni takımının belli olduğu iddia edildi. Başarılı teknik direktörün alacağı maaş dahi açıklandı.
Kaynak: HT Spor
Süper Lig’de başarılı bir grafik sergileyen Eyüpspor’un teknik direktörü Arda Turan’a Avrupa’dan önemli kulüplerin talip olduğu belirtilirken, başarılı teknik adamın yeni adresi belli oldu.
HT Spor’un aktardığı habere göre, Arda Turan’ın Ukrayna’nın yolunu tutacağı kaydedildi.
Turan, Fenerbahçe’ye mağlup oldukları karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamada, hedeflerini gerçekleştirdiklerine dikkat çekip, "Bizim için hedeflerimiz tamamlandı, ligde kaldık. Ligin üst sıralarında kalmayı olabilirse Avrupa'ya gitmeyi hayal ediyorduk. Açıkçası zihnimde ve kalbimde hep bu hedef vardı ama erken olduğunu düşünüyordum kulübümüz için” ifadelerini kullandı.
Arda Turan’ın Ukrayna’nın Shaktar Donetsk ekibiyle anlaşma sağladığı ve yıllık 2 milyon Euro kazanacağı bildirildi.