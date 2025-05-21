Ve Arda Turan İmzayı Attı! Alacağı Maaş Belli Oldu

Turan, Fenerbahçe’ye mağlup oldukları karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamada, hedeflerini gerçekleştirdiklerine dikkat çekip, "Bizim için hedeflerimiz tamamlandı, ligde kaldık. Ligin üst sıralarında kalmayı olabilirse Avrupa'ya gitmeyi hayal ediyorduk. Açıkçası zihnimde ve kalbimde hep bu hedef vardı ama erken olduğunu düşünüyordum kulübümüz için” ifadelerini kullandı.