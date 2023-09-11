Mehmet Şimşek'ten enflasyon itirafı ve dolar kuru mesajı: Emekli, memur ve asgari ücretli mağdur olmuştu!

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, NTV canlı yayınında gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Enflasyon tahminlerine ilişkin Şimşek, "Üç aylık ve üç aylık bir geçmiş var. Üç aylık sürede tahminler sürekli değişebiliyor. Burada resmi anlamaya çalıştık. Önce bir ekip kuruldu, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bir Bakanlar Kurulu oluşturuldu. Hazine ve Maliye görevi bana tevdi edildi. Biz de güçlü bir ekip kurduk. Daha sonra durum değerlendirmesi yaptık. Enflasyon hedefimizi iddialı bulanlar olabilir. Biz mümkün olduğunca, o an itibariyle en gerçekçi rakamları ortaya koymaya çalıştık" dedi.

"BİZ KURU SERBEST BIRAKTIK"

"2021’in Aralık ayıyla, aşağı yukarı 2023’ün Mayıs ayına kadar kur belli bir düzeyde tutulmuş" diyen Şimşek, " Biz kuru serbest bıraktık. Tabii kur etkisi var. Sürekli değişen bir husus. Geçişkenlik zamanla azalacak" ifadelerini kullandı.

"KUR HEDEFİMİZ YOK"

"Bizim bir kur hedefimiz yok" diyen Şimşek, "Aslında tahmin de olmaması lazım. Biz bir program yaptık, programın değişik evreleri var. Bugün ile Haziran’a kadar farklı bir perspektif… Şu anda küresel finansal koşullar sıkı. Risk iştahı zayıf. 2024’ün ikinci yarısından itibaren, enflasyondaki düşüşle birlikte faiz düşüşü konuşulacak düyada. Bununla birlikte büyümeye ilişkin beklentiler ve fon akışı farklı seyredecek. Dolayısıyla bizim önümüzdeki yılın ilk yarısıyla, ikinci yarısıyla farklı perspektiflerimiz var. Bizim bir kur tahminimiz ve hedefimiz olamaz" diye konuştu.

EMEKLİ, MEMUR VE ASGARİ ÜCRETLİ MAĞDUR OLMUŞTU

TÜİK'in enflasyon rakamlarının geçeği yansıtmadığı savunan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "TÜİK bu 'hesaplama' değişikliğiyle, daha önce milletin aldatıldığını; enflasyona göre maaşına zam alan milyonlarca vatandaşın kul hakkının yendiğini; talimat veren Sarayın ve o talimatı yerine getirenlerin suç işlediğini kabul etmiş oldu" ifadelerini kullanmıştı.

Öte yandan CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, enflasyon rakamlarının doğru açıklanmadığı gerekçesiyle geçtiğimiz Aralık ayında TÜİK binasının önüne gitti, fakat randevu verilmediği gerekçesiyle heyet TÜİK binasına alınmamıştı.

KURU SABİT TUTMAK İÇİN MİLYARLARCA DOLAR HARCANDI

Ayrıca Merkez Bankası rezervlerine göre hükümetin seçimlerden önce dolar kurunu sabit tutmak adına milyarlarca doları piyasaya sürdüğü ve rezervlerin erimesine yol açtığı birçok ekonomist tarafından dile getirilmişti.

Seçimlerden sonra ise, Merkez Bankası'nın dolar kurunu sabit tutmak için 5 milyar dolar rezerv harcadığı belirtiliyor.

Kaynak: Gerçek Gündem