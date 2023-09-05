Kılıçdaroğlu'ndan enflasyon çıkışı: Kul hakkını yedi!

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın düşük faiz istemiyle enflasyon, Merkez Bankası'nın izlediği gevşek para politikası nedeniyle geçen yıl yüzde 85'i aşarak 24 yılın zirvesine çıktıktan sonra ağustos itibarıyla yüzde 60'ın altına gerilemiş olsa da, enflasyonun yıl sonu yüzde 60'ı bulması bekleniyor.

Bu gelişmeler sonrası Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) dün açıkladığı verilere göre, enflasyon 2023 Ağustos ayında aylık bazda yüzde 9,09 artarken, yıllık enflasyon yüzde 58,94'e yükselerek yılın en yüksek seviyesini gördü.

"HESAPLAMA ANLAYIŞINI DEĞİŞTİRDİ"

TÜİK'in enflasyon rakamları sonrası sosyal medya hesabından paylaşım yapan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Dün paylaşılan verilerden anlaşılıyor ki TÜİK, hesaplama anlayışını değiştirdi. Bir başka deyişle, verilerin üstündeki makyajı azalttı, gerçeklere yaklaştı" dedi.

"KUL HAKKI YEDİ"

Kılıçdaroğlu, "TÜİK bu 'hesaplama' değişikliğiyle, daha önce milletin aldatıldığını; enflasyona göre maaşına zam alan milyonlarca vatandaşın kul hakkının yendiğini; talimat veren Sarayın ve o talimatı yerine getirenlerin suç işlediğini kabul etmiş oldu" ifadelerini kullandı.

"DERHAL TELAFİ ZAMMI YAPILMALIDIR"

"Artık gerçekler konuşuluyorsa, 12 aylık enflasyon yüzde 58 değil, yüzde 128’dir" diyen Kılıçdaroğlu, "Emekliden, işçi ve memurdan özür dilenerek, gerçek oranlara göre, derhal telafi zammı yapılmalıdır" dedi.

TÜİK BİNASINA ALINMADI

Öte yandan CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, enflasyon rakamlarının doğru açıklanmadığı gerekçesiyle geçtiğimiz Aralık ayında TÜİK binasının önüne gitti, fakat randevu verilmediği gerekçesiyle heyet TÜİK binasına alınmadı.

Burada yaptığı açıklamada Kılıçdaoğlu, "Randevu vermeyen TÜİK'e gittim. Aylardan Aralık ayı. Milyonlarca emekçinin ücret artışı bu yalan dolan TÜİK rakamları üzerinden yapılacak. Zulmü her kabul ediş, daha büyüğünü doğurur. Kimse unutmasın, her Firavun'un bir Musa'sı vardır. Akıllarını başlarına toplasınlar" demişti.

Kaynak: Gerçek Gündem