TÜİK, Ağustos ayı enflasyon rakamlarını açıkladı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2023 Ağustos ayına ilişkin Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ile Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) rakamlarını açıkladı.

Buna göre, enflasyon Ağustos ayında aylık bazda yüzde 9,09 artarken, yıllık enflasyon yüzde 58,94 olarak gerçekleşti. Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) ise yıllık yüzde 49,41, aylık yüzde 5,89 arttı.

YILLIK ARTIŞ EN YÜKSEK LOKANTA VE OTELLERDE OLDU

Bir önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup yüzde 24,97 ile konut oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 89,31 ile lokanta ve oteller oldu.

AYLIK ARTIŞ EN YÜKSEK ULAŞTIRMADA GERÇEKLEŞTİ

Ana harcama grupları itibarıyla 2023 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre en az artış gösteren ana grup yüzde 3,11 ile eğitim oldu. Buna karşılık, 2023 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 16,61 ile ulaştırma oldu.

ENAG AYLIK ENFLASYONU YÜZDE 8,6 OLARAK HESAPLADI

Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) aylık enflasyonu ağustosta yüzde 8,59 olarak hesapladı. ENAG'a göre 12 aylık enflasyon yüzde 128,05. Ocak-Ağustos dönemi enflasyon oranı ise yüzde 83,96 olarak açıklandı.

İSTANBUL'DA AYLIK ENFLASYON YÜZDE 8,8

İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO) açıkladığı, İstanbul’un aylık enflasyon, yüzde 8,8 ile piyasanın yüzde 7 civarında olan manşet enflasyon beklentilerinin üzerinde artış gösterdi. İTO verilerine göre; İstanbul'da ağustos ayında yıllık enflasyon yüzde 74,2 ile son altı ayın zirvesinde.

BEKLENDİĞİ GİBİ GELDİ

Reuters'ın anketine katılan sekiz ekonomistin aylık TÜFE tahminleri yüzde 5,3 ile yüzde 8,4 artış bandında yer alırken, yıllık tahminler ise yüzde 53,4 ile yüzde 57,9 arasında bulunuyordu.

Bloomberg HT'nin anketine katılan 17 kurumun medyan beklentisi Ağustos ayında enflasyonun yüzde 5,5, en yüksek beklenti ise yüzde 9,2 olarak öngörüldü. Yıllık olarak bakıldığında, Ağustos ayı için tahminlerde en yüksek yüzde 59,2, en düşük ise yüzde 53,7 olarak belirlenmişti.

AA Finans'ın 12 ekonomistin katılımıyla yaptığı temmuz enflasyonu beklenti anketine göre, ankete katılan ekonomistlerin Ağustos ayı için enflasyon beklentileri, en düşük yüzde 2,40 ve en yüksek yüzde 9,20 aralığında yer aldı. Yıllık enflasyonun ise yüzde 56,37'ye çıkacağı hesaplanıyordu.

MERKEZ BANKASI ENFLASYON TAHMİNİ

Merkez Bankası’nın yıl sonu enflasyon tahminiyse yüzde 59,46 seviyesinde bulunuyordu.

Kaynak: Gerçek Gündem