Merkez Bankası'ndan 'vergi' ve 'TL' vurgulu enflasyon açıklaması

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Ağustos enflasyonuna ilişkin değerlendirmesinde Türk lirasındaki değer kaybı ve vergi artışlarına dikkat çekti.

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Merkez Bankası'ndan 'vergi' ve 'TL' vurgulu enflasyon açıklaması

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, enflasyon 2023 Ağustos ayında aylık bazda yüzde 9,09 artarken, yıllık enflasyon yüzde 58,94'e yükselerek yılın en yüksek seviyesini gördü.

Bu gelişmeler sonrası Merkez Bankası'nın değerlendirmesinde, Ağustos enflasyonunda vergi ve yönetilen fiyatlardaki ayarlamaların Temmuz ayından sarkan etkilerinin yanı sıra Türk lirasındaki değer kaybı ve ücret artışlarının gecikmeli etkileri ile küresel enerji fiyatlarındaki yükseliş sonucunda ana grupların tamamında yıllık enflasyonun yükseldiği ifade edildi.

ENERJİ VURGUSU

TCMB değerlendirmesinde aylık bazda en yüksek artışın yüzde 14,23 ile enerji grubunda olduğuna dikkat çekilirken bu gelişmede önceki aydan sarkan vergi etkisinin yanı sıra dış fiyat baskılarının belirleyici olduğu vurgulandı.

Akaryakıt fiyat artışlarının ulaştırma hizmetleri fiyatlarına hızlı şekilde yansıdığını ifade eden TCMB grup aylık enflasyonunda yüzde 27,62 ile 2003 bazlı TÜFE kapsamında hesaplanan en yüksek artışın kaydedildiğini de söyledi.

"KİRA FİYATLARI ARTTI"

Gıda, asgari ücret ve kur gelişmelerine duyarlılığı yüksek hizmet kalemlerinin yanı sıra kirada yüksek artışlar gözlendiğini belirten TCMB temel mal grubu fiyatlarında özellikle Türk lirasındaki değer kaybının gecikmeli etkileriyle yükselişin sürdüğünü ifade etti.

MERKEZ BANKASI ENFLASYON TAHMİNİ

Merkez Bankası’nın yıl sonu enflasyon tahminiyse yüzde 59,46 seviyesinde bulunuyordu.

TÜİK, Ağustos ayı enflasyon rakamlarını açıkladıTÜİK, Ağustos ayı enflasyon rakamlarını açıkladıEkonomi

Kaynak: Gerçek Gündem

Etiketler
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