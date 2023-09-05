Gram altın yükselişe geçti!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, enflasyon 2023 Ağustos ayında aylık bazda yüzde 9,09 artarken, yıllık enflasyon yüzde 58,94'e yükselerek yılın en yüksek seviyesini gördü.

Enflasyon rakamları sonrası dolar kurundaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, yeni güne de yükselişle başlamasının ardından önceki kapanışının yüzde 0,1 üzerinde bin 669 liradan işlem görüyor. Dün, altının gram fiyatı, günü önceki kapanışının yüzde 0,1 üzerinde bin 668 liradan tamamlamıştı.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Aynı dakikalarda çeyrek altın 2 bin 740 lira, Cumhuriyet altını da 11 bin 70 liradan satılıyor.

ALTININ ONS FİYATINDA SINIRLI DÜŞÜŞ

Altının ons fiyatı ise, şu sıralarda önceki kapanışına göre yüzde 0,1 azalışla bin 938 dolardan işlem görüyor.

GÖZLER FED'DE

Öte yandan küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artırımının sonuna geldiğine ilişkin öngörülerin güçlenmesine karşın Çin ekonomisine ilişkin verilerden alınan olumsuz sinyallerle negatif bir seyir izleniyor.

ABD'de son dönemde açıklanan verilerin, Fed'in enflasyonla mücadele kapsamında üzerindeki baskıyı hafiflettiğini aktaran analistler, eylül ayında gerçekleşecek para politikası toplantısında Banka'nın faiz oranını sabit tutacağı ihtimalinin yüzde 93 olduğunu belirtti.

Kaynak: Gerçek Gündem