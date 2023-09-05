Gram altın yükselişe geçti!

Son dakika haberi.... Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı enflasyon rakamları sonrası dolar kurundan destek bulan gram altın yükselişe geçti.

Son Güncelleme:
Gram altın yükselişe geçti!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, enflasyon 2023 Ağustos ayında aylık bazda yüzde 9,09 artarken, yıllık enflasyon yüzde 58,94'e yükselerek yılın en yüksek seviyesini gördü.

Enflasyon rakamları sonrası dolar kurundaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, yeni güne de yükselişle başlamasının ardından önceki kapanışının yüzde 0,1 üzerinde bin 669 liradan işlem görüyor. Dün, altının gram fiyatı, günü önceki kapanışının yüzde 0,1 üzerinde bin 668 liradan tamamlamıştı.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Aynı dakikalarda çeyrek altın 2 bin 740 lira, Cumhuriyet altını da 11 bin 70 liradan satılıyor.

Gram altın yükselişe geçti! - Resim : 1

ALTININ ONS FİYATINDA SINIRLI DÜŞÜŞ

Altının ons fiyatı ise, şu sıralarda önceki kapanışına göre yüzde 0,1 azalışla bin 938 dolardan işlem görüyor.

GÖZLER FED'DE

Öte yandan küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artırımının sonuna geldiğine ilişkin öngörülerin güçlenmesine karşın Çin ekonomisine ilişkin verilerden alınan olumsuz sinyallerle negatif bir seyir izleniyor.

ABD'de son dönemde açıklanan verilerin, Fed'in enflasyonla mücadele kapsamında üzerindeki baskıyı hafiflettiğini aktaran analistler, eylül ayında gerçekleşecek para politikası toplantısında Banka'nın faiz oranını sabit tutacağı ihtimalinin yüzde 93 olduğunu belirtti.

Kaynak: Gerçek Gündem

Etiketler
Altın fiyatları Gram Altın Altın Çeyrek Altın Cumhuriyet altını FED
Son Güncelleme:
Habertürk'te neler oluyor. Apar topar bırakıp gittiğini açıkladı. Artık yok Habertürk'te neler oluyor. Apar topar bırakıp gittiğini açıkladı. Artık yok
Hamsi yerken yapılan hata... Tüm besin değeri yok oluyormuş Hamsi yerken yapılan hata... Tüm besin değeri yok oluyormuş
İddia: Nebati'nin itirazına rağmen alınan kararlar ortaya çıktı, 'Kavcıoğlu, doğrudan Erdoğan'la hareket etmiş' İddia: Nebati'nin itirazına rağmen alınan kararlar ortaya çıktı
Merkez Bankası'ndan 'vergi' ve 'TL' vurgulu enflasyon açıklaması TCMB'den 'vergi' ve 'TL' vurgulu enflasyon açıklaması
ÇOK OKUNANLAR
Her sabah seks yapmak isteyeceksiniz: Cinsel ilişkinin sabah saatinde müthiş faydası ortaya çıktı Her sabah seks yapmak isteyeceksiniz: Cinsel ilişkinin sabah saatinde müthiş faydası ortaya çıktı
Prof. Mehmet Ceyhan, belirtileri sıralayarak uyardı: "Türkiye'ye girmemesi mümkün değil" Prof. Mehmet Ceyhan, belirtileri sıralayarak uyardı
Bu şehirlerde oturanlar dikkat: 7 ve üzeri deprem olasılığı olan iller belli oldu Bu şehirlerde oturanlar dikkat: 7 ve üzeri deprem olasılığı olan iller belli oldu
AKP'de Erdoğan sonrası dönem senaryoları: "Bu üç ismin bir hesabının olduğu kesin" AKP'de Erdoğan sonrası dönem senaryoları
Son anket açıklandı: 14 Mayıs sonrası AKP ve MHP'nin oyları arttı mı azaldı mı? Son anket açıklandı: 14 Mayıs sonrası AKP ve MHP'nin oyları arttı mı azaldı mı?