İddia: Nebati'nin itirazına rağmen alınan kararlar ortaya çıktı, 'Kavcıoğlu, doğrudan Erdoğan'la hareket etmiş'

Sözcü yazarı İsmail Saymaz, görevde bulunduğu süre zarfında uzmanlar tarafından sıkça eleştirilen ve bugünkü kötü gidişatın sorumlularından biri olarak görülen eski Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ile dönemin Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu arasındaki 'güç savaşını' köşesine taşıdı.

"Öğrendiğim o ki, Nebati ve Kavcıoğlu, asla uyumlu çalışmadı" diyen Saymaz, şunları kaydetti:

"Kavcıoğlu'nun Nebati'nin bilgisi ve onayı olmaksızın, doğrudan Erdoğan'ı ikna ederek ya da Cumhurbaşkanı ile birlikte hareket ederek, ekonomi politikalarını belirleyip yönlendirdiği iddia ediliyor. Şu kararların Nebati'nin itirazına rağmen alındığı ileri sürülüyor:

– KKM faizinde üst limitin kaldırılması.

– KKM'nin TL mevduatları kapsayacak şekilde genişletilmesi.

– Özel bankaların KKM'yi teşvik etmeleri için baskı altına alınması. Sözlü olarak tehdit edilmesi.

– Kredi faizlerini politika faizinden ayırmamak."

'NEBATİ, 'ŞİMŞEK, KAVCIOĞLU İLE ÇALIŞMADIĞI İÇİN ŞANSLI' DİYOR

Saymaz'ın aktardığı iddiaya göre Nebati, Türkiye Ekonomi Modeli'nin başarısızlığa uğramasından, Kur Korumalı Mevduat (KKM) kaynaklı borç yükünün artmasından ötürü Kavcıoğlu'nu suçluyor.

"Nebati'nin kadrosuna göre KKM büyüklüğü geçen yıl 1,3 trilyona gerilemişti ve aşağı eğilim halindeydi" diyen gazeteci, şöyle devam etti:

"Bu süreçte Kavcıoğlu'nun Erdoğan'a 'Bakın, sıfırlıyoruz, çok güzel gidiyoruz' diyerek, müdahale ettiği savunuluyor. KKM'de faizin üst sınırı kaldırıldığı için yükün 3.5 trilyon TL'ye çıktığı ileri sürülüyor. Nebati'nin ise engel olamadığı kaydediliyor.

İddiaya göre Nebati, Kavcıoğlu ile çalışmak zorunda olmadığı için Şimşek'i şanslı görüyor. Kavcıoğlu'nun BDDK Başkanı bile olmaması gerektiğini düşünüyor."

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