İki dev banka Türkiye enflasyon tahminini açıkladı: Dikkat çeken 'mayıs' ayı detayı

Ağustos ayı enflasyon verisi sonrası HSBC ve JPMorgan Türkiye için enflasyon ve politika faizi tahminlerini revize etti.

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İki dev banka Türkiye enflasyon tahminini açıkladı: Dikkat çeken 'mayıs' ayı detayı

HSBC, Türkiye’de enflasyonun Ağustos ayında keskin şekilde hızlandığına işaret ederek, 2023 yılı enflasyon tahminlerini yükseltti.

Bloomberg'de yer alan habere göre bankanın ekonomisti Melis Metiner imzalı 4 Eylül tarihli değerlendirmede, “Bugün açıklanan enflasyon verisindeki yukarı yönlü sürprizin ardından tahminlerimizi yükseltiyor ve 2023 sonunda enflasyonun yüzde 70’e yakın olmasını bekliyoruz” denildi.

POLİTİKA FAİZİ BEKLENTİSİ DE YÜKSELDİ

Notta, son çeyrek için daha önce yüzde 62,4 düzeyinde açıklanan enflasyon tahmini yüzde 68’e çıkarıldı. “Veriler aynı zamanda Merkez Bankası’nın 21 Eylül’deki Para Politikası Kurulu toplantısında alışılmışın üzerinde bir faiz artışı daha yapmasına neden olabilir” değerlendirmesi yapılan notta, politika faizinin bu ay yüzde 27,5 yerine yüzde 30’a çıkarılabileceği öngörüldü.

Nota göre HSBC’nin 4. çeyrek politika faizi tahmini ise yüzde 30 seviyesinde bırakıldı.

JPMORGAN'DAN YIL SONU TAHMİNİ

Yatırım bankası JPMorgan, Türkiye'de enflasyonun 2024 yılının Mayıs ayında yüzde 73 ile zirve yapmasını beklediğini bildirdi.

Konu ile ilgili yapılan değerledirmede bugün beklentilerden yüksek gelen tüketici fiyatları verisinin ardından bu yıl sonu için beklentinin yüzde 62'den yüzde 65'e çıkarıldığı belirtildi.

JPMorgan, mevcut politika faizi için yüzde 35 olan yıl sonu beklentisine yönelik riskler gördüklerini belirtti.

Kurum, 2024 yılı için politika faizi beklentisini yüzde 40'tan yüzde 45'e çıkardı.

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