CHP'li Veli Ağbaba, sigara ve alkolden alınan vergiye dikkat çekti: Bağımlı olan yurttaş değil, devlet!

Enflasyon ve kur krizle birlikte Türkiye ekonomisi çıkmaza girerken, yaşanan ekonomik krizin faturası vergiler ve özel tüketim vergisi (ÖTV) ile yurttaşa kesildi.

Artan vergi ve ÖTV'ye ilişkin sosyal medya hesabından verilerle bir paylaşımda bulunan CHP Malatya Milletvekili ve Parti Meclisi Üyesi Veli Ağbaba, "Temmuz sonu itibariyle ÖTV geliri 408,6 milyar TL.

Bunun 85,2 milyarı tütün ürünleri, 32,3 milyarı da alkolden. Toplam 117,5 milyar lira! ÖTV gelirinin yüzde 28’i" dedi.

"BAĞIMLI OLAN YURTTAŞ DEĞİL, DEVLET"

Paylaşımının devamında, "Bağımlı olan yurttaş değil, devlet" diyen Ağbaba, "İnsanlar bir anda sigara ve alkolü bıraksa bütçe çöker, ekonomi sarsılır" ifadelerini kullandı.

"BİR PAKET SİGARANIN 17 DALI VERGİ"

Öte alkol ve tütüne peş peşe zam gelmeye devam ederken, son olarak bir sigara grubuna 5 lira zam geldi.

Sigaraya yapılan zam sonrası bir paket sigaradaki vergiyi açıklayan Vergi Uzmanı Ozan Bingöl ise, "Sigaraya bugün gelen 5 TL zam ile birlikte ortalama satış fiyatı 50 TL olan bir paket sigaradaki vergi yaklaşık yüzde 80-85 civarındadır. Yani 50 liralık bir paket sigaranın 40-42,5 lirası vergilerden oluşmaktadır. Başka bir ifadeyle, bir paket sigaradaki 20 dalın 17 dalı vergidir" dedi.

Kaynak: Gerçek Gündem