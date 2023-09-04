Kestane bile artık altın terazisinde tartılıyor... 'Bu fiyatlarla vatandaşlarımızın nasıl yaşamasını bekliyoruz?'

CHP’li Gürsel Tekin, hayat pahalılığına dikkat çekerek, "Gündelik hayatta tüketilen malzemelerin fiyatları uçmuş durumda. Bir kilo baklava bin lira, bir mısır 30 lira. Bu fiyatlarla vatandaşlarımızın yaşamasını nasıl bekliyoruz?" İfadelerini kullandı.

Açıklamalarında AKP iktidarına yönelik sert eleştiriler getiren Tekin, "İki çocuk, İstiklal Caddesi'nde yürüyüp birer külah dondurma almak istiyorsanız, cebinden toplamda 200 lira çıkarması gerekiyor. Bu ülkelerde yaşamak her geçen gün daha zorlaşıyor” ifadelerini kullandı.

İstanbul’un Beyoğlu ilçesinde bulunan İstiklal Caddesi’nde ‘Dert Masası’ kurarak yurttaşlarla sohbet eden Tekin, “Bir kilo baklava bin lira olmuş, satıcılar bile utanır hale gelmiş. Satıcılar fiyatların üstünü kapatıyorlar. Bir mısırın 30 lira olduğu bir Türkiye gerçeğiyle karşı karşıyayız. Bu tezgâhların yanından kazara hamile bir kadın geçse, bir çocuk geçse canı çekse maalesef alamayacak. Seçimden önce verin yetkiyi görün yetkiyi demişlerdi! Vatandaş fazlasıyla görmüş durumda ‘etkiyi’” diye konuştu.

Kestane tartımında bile altın ve ziynet eşyalarının tartıldığı terazinin kullanılmaya başlandığına dikkat çeken Tekin, “Kilosu 500 liraya kestane satılır olmuş. Kestanenin altına dönüştüğü bu dönemde, dondurmaların külahının yüz lira olması da halkı daha da zor durumda bırakıyor” ifadelerini kullandı.

İktidara seslenen Tekin, "Ne oldu size ey yönetenler? Hiç mi Allah'tan korkmuyorsunuz? İki çocuğunuz yanınızda İstiklal Caddesi'nde yürüseniz, iki külah dondurma için 200 Lira vermek zorunda kalıyorsanız, bu ülkede yaşanabilir mi? Bu caddede yabancılar canlarının istediği her şeyi alabiliyorlar, bizim vatandaşlarımız ise kedinin ciğerine baktığı gibi bakıyorlar. Hayaldi gerçek oldu vatandaş her şeye muhtaç oldu” dedi.

Tekin, yurttaşlara da seslenerek, "Gelin, bizi yönetenleri değiştirelim. Bu böyle devam edemez. Sizleri her şeye muhtaç hale getirenlerden artık vazgeçme zamanı geldi" dedi.

Kaynak: Gerçek Gündem