TÜİK'ten emekli, memur ve asgari ücretliye doğalgaz üzerinden maaş soygunu!

Seçim yatırımı olarak geçen ay Zonguldak'ın Filyos beldesinde Karadeniz gazını devreye alma töreninde konuşan AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Konutlarımızda ilk bir ay tamamı ücretsiz, bir yıl mutfak ve sıcak su kullanımındaki 25 metreküplük doğalgazı ücretsiz veriyoruz" dedi.

Doğalgazın mayıs ayı itibariyle ilk bir ay ücretsiz kullanılmaya başlanması sonrası Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mayıs ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) hesaplanmasında doğalgaz için 'sıfır fiyat' yöntemi uygulanacağını açıkladı. TÜİK açıklamasında, “2023 Haziran ve 2024 Mayıs arasındaki TÜFE hesaplamasında ise 25 metreküpe kadar doğalgaz tüketimi için yapılacak indirim ve 25 metreküp üstündeki doğalgaz için ödenen fiyatın dikkate alınacağını” duyurdu.

"GELİRLER ÜZERİNDE NEGATİF ETKİSİ OLACAKTIR"

"TÜİK'in 'sıfır fiyat' yönteminin enflasyonu bir miktar aşağıya doğru çekeceğini" belirten Prof. Dr. Aziz Çelik, "TÜİK enflasyonu düşürmek için her fırsatı kullanıyor. Temmuz ayında emekli, memur ve asgari ücret maaş hesabında enflasyon üzerinde değerlendirme yapıldığı için gelirler üzerinde negatif etkisi olacaktır" dedi.

"YURTTAŞIN CEBİNDEN ALACAKLAR"

"Ulaşımda 65 yaş ve çocuklu annelere getirilen ücretsiz ulaşım hakkının enflasyon hesabından çıkarılmadığına" dikkat çeken Çelik, "Bedava olarak dağıttıkları doğalgazı farklı bir biçimde yurttaşın cebinden alacaklar" ifadelerini kullandı.

"ENFLASYON MUCİZESİ YAŞAYACAĞIZ"

"Sonraki aylarda 25 metreküpün ücretsiz olduğunu" dile getiren Çelik, "Yazın fazla doğalgaz harcanmadığı düşünülürse, doğalgaza dayalı bir enflasyon mucizesi yaşayacağız" diye konuştu.

DOĞALGAZIN TÜFE AĞIRLIĞI

Öte yandan TÜİK'in, enflasyon sepetinde yer alan doğalgazın TÜFE ağırlığı yüzde 2,9 olarak belirlenmişti.

Kaynak: Gerçek Gündem