İddia | Mehmet Şimşek, Erdoğan'ın teklifini kabul etti: 3 görevden biri düşünülüyor

Eski Ziraat Bankası Genel Müdürü Şenol Babuşcu, Mehmet Şimşek'in Erdoğan'ın teklifini kabul ettiğini ve Şimşek için 3 görevden birinin düşünüldüğünü öne sürdü.

İddia | Mehmet Şimşek, Erdoğan'ın teklifini kabul etti: 3 görevden biri düşünülüyor

Eski Ziraat Bankası Genel Müdürü Şenol Babuşcu, eski Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın teklifini kabul ettiğini yazdı. 

Babuşcu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Şimşek için üç pozisyonun düşünüldüğünü belirtti. İddiaya göre, Mehmet Şimşek için Cumhurbaşkanı Ekonomiden Sorumlu Yardımcısı, Cumhurbaşkanı Ekonomiden Sorumlu Baş Danışmanı ve Hazine ve Maliye Bakanı görevlerinden birisi düşünülüyor.

Babuşcu, bir başka paylaşımında ise, "Kim ekonominin başına geçmiş, kim Hazine ve Maliye Bakanı, kim Merkez Bankası Başkanı olmuş önemli değil, kararlar ortak akıl ile alınmadıktan sonra değişen bir şey olmaz" ifadelerini kullandı. 

Bakanlık için adı geçiyordu: Erdoğan'ın yeniden seçilmesinin ardından Mehmet Şimşek'ten ilk paylaşımBakanlık için adı geçiyordu: Erdoğan'ın yeniden seçilmesinin ardından Mehmet Şimşek'ten ilk paylaşımSeçim

Bloomberg, dün akşam Erdoğan ile Şimşek'in görüştüğünü açıklamıştı.

Borsada, Mehmet Şimşek haberlerinin etkisiyle bankacılık endeksindeki yükseliş, yüzde 10'a yaklaştı.

'Mehmet Şimşek bu kez görevi kabul etti' iddiası'Mehmet Şimşek bu kez görevi kabul etti' iddiasıSeçim
Etiketler
Mehmet Şimşek Recep Tayyip Erdoğan
Yargıtay TİP Hatay milletvekili Can Atalay'ın tahliyesini keyfi olarak uzatıyor Yargıtay TİP Hatay milletvekili Can Atalay'ın tahliyesini keyfi olarak uzatıyor
Şeyma Subaşı Japonya'da 6.1'lik depreme yakalandı: Şaşkınlığını gizleyemedi Şeyma Subaşı Japonya'da depreme yakalandı
Sakın ziyan etmeyin sakın... Kabukları da çok faydalı çıkan sebze Sakın ziyan etmeyin sakın... Kabukları da çok faydalı çıkan sebze
Demirtaş'tan 'Selo'ya idam' sloganlarına tepki: 'Siz benim ceketimi bile asamazsınız' diyeceğim ama değmezsiniz Demirtaş: 'Siz benim ceketimi bile asamazsınız' diyeceğim ama değmezsiniz
ÇOK OKUNANLAR
İşte asgari ücret zammı için konuşulan rakamlar: 'Dolar/TL'de 22 bandı kırılırsa...' Asgari ücret zammı için konuşulan rakamlar ortaya çıktı
İslam Memiş: Son çıkış, dikkat... İslam Memiş: Son çıkış, dikkat...
Meteoroloji'den 20 kente kuvvetli sağanak uyarısı Kuvvetli sağanak geliyor
Yeni kabinede sürpriz isimler: Sinan Oğan'ın da adı geçiyor Yeni kabinede sürpriz isimler: Sinan Oğan'ın da adı geçiyor
Memura kira desteğinde ödemeler nasıl olacak? Maaş katsayısı detayı Memura kira desteğinde ödemeler nasıl olacak? Maaş katsayısı detayı