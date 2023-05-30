İddia | Mehmet Şimşek, Erdoğan'ın teklifini kabul etti: 3 görevden biri düşünülüyor

Eski Ziraat Bankası Genel Müdürü Şenol Babuşcu, eski Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın teklifini kabul ettiğini yazdı.

Babuşcu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Şimşek için üç pozisyonun düşünüldüğünü belirtti. İddiaya göre, Mehmet Şimşek için Cumhurbaşkanı Ekonomiden Sorumlu Yardımcısı, Cumhurbaşkanı Ekonomiden Sorumlu Baş Danışmanı ve Hazine ve Maliye Bakanı görevlerinden birisi düşünülüyor.

Babuşcu, bir başka paylaşımında ise, "Kim ekonominin başına geçmiş, kim Hazine ve Maliye Bakanı, kim Merkez Bankası Başkanı olmuş önemli değil, kararlar ortak akıl ile alınmadıktan sonra değişen bir şey olmaz" ifadelerini kullandı.

Mehmet Şimşek ekonominin başına geç teklifini kabul etmiş. Üç görevden birisi düşünülüyor:

1. Cumhurbaşkanı Ekonomiden Sorumlu Yardımcısı

2. Cumhurbaşkanı Ekonomiden Sorumlu Baş Danışmanı

3. Hazine ve Maliye Bakanı — Şenol Babuşcu (@senolbabuscu) May 30, 2023

Bloomberg, dün akşam Erdoğan ile Şimşek'in görüştüğünü açıklamıştı.

Borsada, Mehmet Şimşek haberlerinin etkisiyle bankacılık endeksindeki yükseliş, yüzde 10'a yaklaştı.