İddia | Mehmet Şimşek, Erdoğan'ın teklifini kabul etti: 3 görevden biri düşünülüyor
Eski Ziraat Bankası Genel Müdürü Şenol Babuşcu, Mehmet Şimşek'in Erdoğan'ın teklifini kabul ettiğini ve Şimşek için 3 görevden birinin düşünüldüğünü öne sürdü.
Eski Ziraat Bankası Genel Müdürü Şenol Babuşcu, eski Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın teklifini kabul ettiğini yazdı.
Babuşcu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Şimşek için üç pozisyonun düşünüldüğünü belirtti. İddiaya göre, Mehmet Şimşek için Cumhurbaşkanı Ekonomiden Sorumlu Yardımcısı, Cumhurbaşkanı Ekonomiden Sorumlu Baş Danışmanı ve Hazine ve Maliye Bakanı görevlerinden birisi düşünülüyor.
Babuşcu, bir başka paylaşımında ise, "Kim ekonominin başına geçmiş, kim Hazine ve Maliye Bakanı, kim Merkez Bankası Başkanı olmuş önemli değil, kararlar ortak akıl ile alınmadıktan sonra değişen bir şey olmaz" ifadelerini kullandı.
Mehmet Şimşek ekonominin başına geç teklifini kabul etmiş. Üç görevden birisi düşünülüyor:— Şenol Babuşcu (@senolbabuscu) May 30, 2023
1. Cumhurbaşkanı Ekonomiden Sorumlu Yardımcısı
2. Cumhurbaşkanı Ekonomiden Sorumlu Baş Danışmanı
3. Hazine ve Maliye Bakanı
Bloomberg, dün akşam Erdoğan ile Şimşek'in görüştüğünü açıklamıştı.
Borsada, Mehmet Şimşek haberlerinin etkisiyle bankacılık endeksindeki yükseliş, yüzde 10'a yaklaştı.