Demirtaş'tan 'Selo'ya idam' sloganlarına tepki: 'Siz benim ceketimi bile asamazsınız' diyeceğim ama değmezsiniz

28 Mayıs seçimlerinde yeniden cumhurbaşkanı seçilen Erdoğan balkon konuşması yaparken tutuklu eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'a 'terörist' dedi. Erdoğan'ı dinleyen kalabalık 'Selo'ya idam' sloganları attı. Demirtaş'tan tepki geldi.

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Demirtaş'tan 'Selo'ya idam' sloganlarına tepki: 'Siz benim ceketimi bile asamazsınız' diyeceğim ama değmezsiniz

Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimlerinin geçici sonuçlarına göre yeniden Cumhurbaşkanı seçilen Erdoğan, Saray'da düzenlediği balkon konuşmasında tutuklu eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ı hedef aldı. Erdoğan konuşmasında, Demirtaş'a 'terörist' dedi, kendisini dinleyen kalabalık ise "Selo’ya idam" sloganları attı.

DEMİRTAŞ'TAN TEPKİ

Konuyla ilgili Demirtaş'tan açıklama geldi. Demirtaş, "'Siz benim ceketimi bile asamazsınız' diyeceğim ama değmezsiniz" ifadelerini kullandı.

Demirtaş'ın paylaşımı şöyle:

Hileli ve sahte bir zaferin sarhoşluğuyla, lüks sarayının balkonundan gırtlağını yırtarcasına iftira, tehdit ve hakaretlerini sürdüren yaşlı kral ve karşısında yalanlardan, hazdan başı dönmüş bir linç güruhu, hep beraber “idam” diye bağırıyor.

Olay, bir zamanların Fransa’sında geçmiyor. Sene 2023, yer Ankara. “Siz benim ceketimi bile asamazsınız” diyeceğim ama buna bile değmezsiniz.

Sadece şunu söyleyeyim: Ben, adını aldığım Kudüs fatihi büyük Kürt Komutan Selahaddin Eyyubi'nin torunuyum. Günü geldiğinde, hepinize adil davranacağıma söz veriyorum.

Etiketler
Selahattin Demirtaş Recep Tayyip Erdoğan
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