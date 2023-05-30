Seçim gecesi dansıyla gündem olan AKP'li vatandaş: Dinimizde olmayacak hareketler yaptık, nefsimize uyduk

28 Mayıs'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı Seçimini kazanması yurt genelinde kutlandı. Seçim sonuçlarının açıklanmaya başladığı ilk andan itibaren İstanbul'un birçok noktasında bir araya gelen vatandaşlar sevinç gösterisinde bulundu. Güngören'de toplanan AKP'liler ise çeşitli müzikler eşliğinde, davul zurna çalarak seçim sonuçlarını kutladı.

Kalabalığın arasındaki bir aracın üzerine çıkan vatandaşın dansı dikkat çekti. Uzun süre dans eden AKP'li vatandaşın görüntüsü, sosyal medyada en çok paylaşılanlar arasına girdi.

"ZAFER SEVİNCİYLE REHAVETE KAPILDIK, NEFSİMİZE UYDUK"

Gündem olan görüntülerle ilgili açıklama yapan vatandaş kendisinin normalde de neşeli bir insan olduğunu belirtti. Vatandaş açıklamasında şunları söyledi:

"O akşam bir zafer, bir mutluluk yaşadık, o rehavete kapıldık nefsimize uyduk bu hareketi yaptık. Normalde olmayacak hareketler dinimizde. Biz böyle bir adam değiliz. Böyle hareketlerde hiçbir zaman bulunmadık, nefsimize uyduk. Zafer kazandık kardeşim, Hak’la batılın mücadelesiydi bu. Onlar bize saldırdı, biz sustuk sustuk, bir an nefsimiz coştu bu hataya düştük. Biz bunun hata olduğunu zaten biliyoruz. Biz böyle insanlar değiliz, beni bilen bilir. Ben Güngören'de bir ciğerciyim. Ben zaten neşeli bir adamım. Zafer sevinciyle rehavete kapıldık, nefsimize uyduk, bir hal oldu oynadık. Hakkınızı helal edin. Sarığın da cübbenin de şalvarın da sakalın da hakkını bilen adamlarız. Bu hatayı yaptık, Allah bizi affetsin."