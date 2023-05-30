Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ: Millet İttifakı içindeki müdahaleler Kılıçdaroğlu'na destek konusunda elimizi bağladı

Zafer Partisi lideri ümit Özdağ seçim sonuçlarının netleşmesinin ardından açıklamalarda bulundu. Özdağ, 'Millet İttifakı içindeki belirli müdahaleler' vurgusu yaparak partisinin elinin kolunun bağlandığını söyledi.

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Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Özdağ, Millet İttifakı'nda yer alan bazı partilerin müdahalesi sonucu ittifakın adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na destek konusunda ellerini yavaşlattığını belirtti.

Özdağ şunları söyledi:

"Millet İttifakı içindeki belirli müdahalelerden dolayı, Zafer Partisi’nin kemal Kılıçdaroğlu’na verebileceği destek konusunda elimiz kolumuz bağlanmıştır. Ancak bu 3 buçuk günlük süre içinde Zafer Partisi elinden geleni yapmıştır."

"OĞAN'IN OYLARI BÜYÜK ORANDA KILIÇDAROĞLU'NA GELDİ"

Özdağ açıklamalarında, sığınmacı meselesine ilişkin Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Zafer Partisi'nin 'Anadolu Kalesi' projesini kabul ettiğini söyleyerek, AKP'li Numan Kurtulmuş'un ise "Bize destek verin biz hallederiz" yaklaşımında olduğunu belirtti.

Özdağ ayrıca ATA İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan'ın oylarının da büyük oranda Kılıçdaroğlu'na gittiğini söyledi.

"ERDOĞAN'IN ZAFERİ 'PİRUS' ZAFERİDİR"

Özdağ, cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ipi önde göğüsleyen Cumhur İttifakı'nın adayı Recep Tayyip Erdoğan'ın galibiyeti üzerine de konuştu. Özdağ, "Seçim sonuçlarının kazananı olan Erdoğan’ın bu galibiyet bir Pirus zaferidir; galibiyet gibi görünen mağlubiyettir" dedi.

Kaynak: Gerçek Gündem

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