AKP'li isim Erdoğan'a destek açıklamayan bürokratları tehdit etti: 'Sizlerle de uğraşacağız'

AKP Genel Merkez Seçim İşleri Başkan Yardımcısı Nureddin Çelik, seçim sürecinde Recep Tayyip Erdoğan'a destek açıklamayan bürokratları 'samimiyetsizlikle' suçladı: "Sizlerle de uğraşacağız."

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AKP'li isim Erdoğan'a destek açıklamayan bürokratları tehdit etti: 'Sizlerle de uğraşacağız'

AKP Genel Merkez Seçim İşleri Başkan Yardımcısı Nureddin Çelik, iki turda sonuçlanan cumhurbaşkanlığı seçimi sürecinde iktidar partisinin genel başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a desteğini açıklamayan bürokratları hedef aldı. 

Çelik, Erdoğan'ın CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu karşısında yüzde 52.18'le yeniden göreve getirildiği oylamadan bir gün sonra kişisel Twitter hesabında şu paylaşımı yaptı: 

"Pozisyon alıp hiç destek açıklaması yapmayan bürokratlar, aday olamayınca çekip giden dönekler, sandık başında durmayı bırak sandığa bile gitmeyen samimiyetsizler; sizlerle de uğraşacağız."

Çelik'in bu paylaşımı üzerine bir Twitter kullanıcısı "Emin misiniz?" diye sordu. Çelik de "Yediğimiz ayazı unutmayız çok eminim" yanıtını verdi.

Söz konusu mesaja "Bürokrat devletin mi, AK Parti’nin bürokratı mı?", "Bürokratlar, uzmanlık bilgisi ve teknik bilgiye sahip, tarafsız ve siyasi bağlantısı olmayan (olmadığı umulan) kamu görevlileridir" gibi eleştiriler gelmesi üzerine ise Çelik, şu ifadeyi kullandı:

"Devletin bürokratı olsunlar öyle olanlar ne bilgi sızdırır ne iş geciktirir ne de pozisyon alır. Anlayan anladı neyi kastettiğimi. Devlete hizmet etsinler keşke dediğiniz gibi olsalar."

AKP'li isim Erdoğan'a destek açıklamayan bürokratları tehdit etti: 'Sizlerle de uğraşacağız' - Resim : 1

AKP'li isim Erdoğan'a destek açıklamayan bürokratları tehdit etti: 'Sizlerle de uğraşacağız' - Resim : 2

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