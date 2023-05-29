Bakanlık için adı geçiyordu: Erdoğan'ın yeniden seçilmesinin ardından Mehmet Şimşek'ten ilk paylaşım

Hazine ve Maliye Bakanlığı için adı geçen Mehmet Şimşek, Erdoğan'ın kazanmasının ardından bir paylaşım yaptı. Şimşek Erdoğan'ı tebrik etti.

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Bakanlık için adı geçiyordu: Erdoğan'ın yeniden seçilmesinin ardından Mehmet Şimşek'ten ilk paylaşım

Yeni kabine için hakkında bakanlık iddiaları gündemden düşmeyen eski Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, geride kalan cumhurbaşkanlığı seçiminin ardından bir paylaşımda bulundu.

Şimşek, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda yeniden seçilen AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı tebrik etti.

Şimşek, "Çeyrek asrı bulan siyasi yürüyüşünde halkımızın güçlü desteğiyle tekrar seçilen Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan'ı kutluyorum. Sayın Cumhurbaşkanımıza milletimize hizmet yolunda başarılar diliyorum. Yeni dönemin ülkemiz ve dünya için hayırlara vesile olmasını diliyorum" diye yazdı.

Kaynak: Gerçek Gündem

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