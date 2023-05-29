Vergilere zam dalgası geliyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ikinci turda yüzde 52.14 oyla yeniden göreve getirilmesi sonrası gözler, ekonomide atılacak adımlara ve bunların faturalarına çevrildi.

Ekonomim.com yazarı Alaattin Aktaş, seçim öncesi bir dizi vaat dile getirildiğini belirterek "Şimdi onlar tutulacak ya da bakalım ne ölçüde tutulacak. Bunun için para lazım. Hele deprem bölgesi için milyarlarca liraya gerek duyuluyor. Onun için de para lazım" dedi; ardından şunları kaydetti:

'PARA NEREDEN BULUNACAK?'

"Bu para nereden mi bulunacak? İlk bilgiler üç kaynağa başvurulacağı yönünde… Biri şirketlerin aktiflerine vergi getirmek. Artık oranı ne olur bilinmez. Bir taslak olarak bu konu üstünde duruluyor. Diğer iki kaynak olarak gündemde motorlu taşıtlar vergisi ve emlak vergisini artırmak var. Özellikle ikinci ve daha fazla olan konut ve araçlar için daha çok vergi uygulamak.

Sonuçta fatura vatandaşa çıkacak; hem doğrudan, hem şirketlere getirilecek vergi nedeniyle dolaylı olarak. Şirketlere binecek yük ister istemez fiyatlara yansıyacak.

Hele hele birden tırmanışa geçme olasılığı çok güçlü görünen dövizin yansımaları… Geçen yılın ağustosundan beri baskı altında tutulan ve aslında son bir ay hariç pek artmayan dövize rağmen fiyatlar yine de yükselmeyi sürdürdü. Şimdi bir de döviz artışı devreye girdi mi, fiyatlar yeniden daha hızlı bir artış eğilimi gösterecek."

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