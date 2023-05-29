Hayko Cepkin'den muhalefete 'değişim' çağrısı

Hayko Cepkin, resmi olmayan seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından sosyal medya hesabından Kılıçdaroğlu'na seslendiği uzun bir paylaşım yaptı. "Sevgili Kemal Kılıçdaroğlu Bey 20 yıl içindeki şartları, adil olmayan mücadeleyi de göz önünde bulundurarak, azimli bir kampanya süreci yürüttüğünüzün hakkını vermeliyiz. Ama maalesef yeterli değil siz de takdir edersiniz ki" ifadelerini kullanan Cepkin sözlerini şöyle sürdürdü:

"SONUÇLARI SABIRLA BEKLEDİK ŞİMDİ GERÇEKLER VAKTİ"

"Evet sonuçları sabırla bekledik şimdi gerçekler vakti. Sevgili Kemal Kılıçdaroğlu Bey 20 yıl içindeki şartları, adil olmayan mücadeleyi de göz önünde bulundurarak, azimli bir kampanya süreci yürüttüğünüzün hakkını vermeliyiz. Ama maalesef yeterli değil siz de takdir edersiniz ki. En yüksek oy oranına sahip muhalif parti olduğunuz için, oylar bölünmesin bir noktada toplansın diye bir çok seçmen CHP ye oy vermektedir. Bu maalesef partinizin oy oranının gerçeğidir. Her seçim zamanı 'bakın bu çok önemli, son seçim, bu kez bitti, oy verin, sandığı bırakmayın' vesaire söylemleri ile muhalif kesim umut deresinde çalkalana çalkalana raftingçi oldu.

20 yıl az bir süre değil ve görüyoruz ki bu uzun süreçte maalesef partiniz bünyesi, elini güçlendirebilecek, organize olabilecek gerçekçi, somut ve yeterli adımlar atamamış. 'Mağlup olsak da bu seçimin kazananı biziz' gibi bir istatistik yüzde hesabı da bu halkı artık kesmez.

CHP kadrolarının kökten yenilenmesi, gerekli istifaların yapılıp, 'muhalefet' olarak hayata devam etme rahatlığında değil de, gerçekten 'iktidar' olma gerçekliğine sarılmış yeni kadrolar yaratılması esastır, kaçınılmazdır. 20 yılda halka umut ve veya lider olabilecek sadece iki isim öne çıkarılabilmiştir. Malumunuz onlar da Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş beyler.

"AYNI DÜZENDE DEVAM EDİLMESİ KANAATİMCE HİÇBİR FARK YARATMAYACAKTIR"

Yeni süreçte artık nasıl bir strateji uygulanır, yerel seçimlere nasıl hazırlanılır, genel başkan kim olur ve önümüzdeki 5 senede nasıl yenilenilir bunlar partinizin yeni kaçınılmaz yol süreçleridir. Aynı düzende devam edilmesi kanaatimce hiçbir fark yaratmayacaktır. Bu uzun yolculukta inandığım tek gerçek ve umut ışığım asla ilkesinden ve kurucu lideri Mustafa Kemal Atatürk'ün yolundan sapmayan milletimizdir."