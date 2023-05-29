NYT'den Erdoğan yorumu: "Bundan böyle kendini yenilmez addedecek"

ABD’nin The New York Times gazetesinden Ben Hubbard, ikinci turu dün yapılan Cumhurbaşkanı seçiminin sonuçlarını ele alan bir yazı kaleme aldı. Hubbard, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a atıfla, “Erdoğan, enflasyon, depremler ve zorlu seçim yarışına rağmen yeniden seçildi” dedi. Hubbard, “Recep Tayyip Erdoğan, ufukta görünen bir ekonomik krize karşı karşıya olduğu ülkesinde ve müttefiklerinin canını sıktığı dış politikada istikametini değiştireceğine ilişkin çok az işaret verdi” gözlemini paylaştı.

‘KARİYERİNİN EN BÜYÜK ZORLUĞUNU AŞTI’

28 Mayıs’taki seçimin ikinci turunda Erdoğan’ın rakibi Kemal Kılıçdaroğlu karşısında ‘kariyerinin en büyük zorluğunu aştığını’ yazan Hubbard, Erdoğan’ın gelecek beş yılda ‘Türk toplumu üzerindeki muhafazakar etkisini derinleştireceğini, dış politikada ise ekonomik ve jeopolitik gücü artan bir ülke vizyonunu takip edeceğini’ kaydetti.

Hubbard, Erdoğan’ın üçüncü döneminde ‘ABD’nin NATO müttefikinin itici gücü olarak konumunu sağlamlaştıracağını, bunun Erdoğan’ın Ukrayna’daki savaşta kilit arabulucu olmak ve Türkiye’nin 85 milyonluk nüfusu ve kıtalar arasında kritik bağlarıyla bir Müslüman güç konumunu geliştirmek için desteklediği bir konum olduğunu’ yazdı.

‘GÜCÜNÜ ARTIRMAK İÇİN KRİZLERİ KULLANDI’

“Erdoğan’ın destekçileri, ufuktaki ekonomik kriz de dahil Türkiye’nin karşı karşıya olduğu zorluklara omuz silkerek ülkeyi geliştirdiği ve muhafazakar değerleri desteklediği için onu övdü’ diyen Ben Hubbard, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yıllar içinde karşısına çıkan ‘krizleri gücünü artırmak için kullandığını’ kaydetti. Hubbard, “Erdoğan içişlerinde ya da dış politikada istikametini değiştirmek istediğine dair çok az işaret verdi” dedi.

‘Erdoğan’ın öngörülemezliği ve sık sık attığı Batı karşıtı tiratların Batı başkentlerinin kendisinin Ukrayna savaşında hangi tarafta olduğunu merak etmesine yol açtığını ve gizliden gizliye kaybetmesini istediklerini’ kaydeden Hubbard, Chatham House’dan Türkiye analisti Galip Dalay’ın ‘Erdoğan’ın dünyanın Batı egemenliğinin artık cepte görülmediği bir aşamaya geçtiği anlayışıyla hareket ettiğine’ ilişkin sözlerini aktardı.

‘BUNDAN SONRA KENDİSİNİ YENİLMEZ ADDEDECEK’

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı eleştirenlerin onun ülkeyi ‘tek adam yönetimine ittiğini’ söylediğini belirten Hubbard, seçimin ilk turu sonrası açıklama yapan uluslararası seçim gözlemcilerinin seçimlerin büyük ölçüde özgür olduğu, ancak genel anlamda seçim sürecinin adaletsiz olduğu yönündeki değerlendirmesini hatırlattı.

Hubbard, “Fakat yine de rakipleri onu iktidarından etmeye hiç olmadığı kadar çok yaklaştı; pek çok kişi Erdoğan'ın onları bir daha böyle bir şey yapmaktan alıkoymaya çalışmasını bekliyor” diye yazdı. Hubbard, Gülfem Saydan Sanver’in “Bu seçimi kazanmak ona kendisine nihai bir güven verecek ve sanırım bundan böyle kendini yenilmez addedecek. Bence bundan sonra muhalefete karşı daha sert olacak” yorumunu da aktardı.