Sinan Oğan'ın oyları hangi adaya gitti?

Seçimlerin ilk turunda yüzde 5 oy alan Sinan Oğan'a verilen oyların ikinci turda hangi adaya gideceği tartışma konusu olmuştu. İkinci tur da iki adayın da az farklı daha çok oy aldığı görüldü.

Sinan Oğan'ın oyları hangi adaya gitti?

Cumhurbaşkanı seçimlerinin ilk turunda yüzde 5 oy alan ATA İttifakı adayı Sinan Oğan, ikinci turda Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan'a desteğini açıklamıştı.

İlk turda Oğan'a verilen oyların ikinci turda kime gideceği tartışma konusu olmuştu.

Henüz resmileşmeyen sonuçlara göre, hem Cumhur İttifakı adayı Erdoğan hem de Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ilk turda aldığından az farkla daha çok oy aldı.

İlk tura göre Erdoğan yaklaşık 600 bin, Kılıçdaroğlu da 900 bin oy fazla aldı.

Oğan'a verilen 2 milyon küsür oy ise iki adaya da gitmedi.

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